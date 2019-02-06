Tower Plaza’da tahliye süreci başladı
1 saat önce
Bursa'da Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır boş bir şekilde duran ve sürekli yıkılması gündeme gelen Tower Plaza'da yıkım için tahliye süreci başladı.
Bursa
'da Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır boş bir şekilde duran ve sürekli yıkılması gündeme gelen Tower Plaza'da yıkım için tahliye süreci başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:30
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