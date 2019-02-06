Son Dakika Haberleri: Tower Plaza’da tahliye süreci başladı

Tower Plaza’da tahliye süreci başladı

1 saat önce

Bursa'da Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır boş bir şekilde duran ve sürekli yıkılması gündeme gelen Tower Plaza'da yıkım için tahliye süreci başladı.

Tower Plaza’da tahliye süreci başladı, System.String[]
Bursa'da Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır boş bir şekilde duran ve sürekli yıkılması gündeme gelen Tower Plaza'da yıkım için tahliye süreci başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:30 

Bursa, Ekonomi
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