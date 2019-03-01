Tower Plaza'da Yıkım Süreci Başladı

Bursa'da yaklaşık 20 yıldır sürekli yıkılması gündeme gelen ancak bu konuda bir mesafe katedilemeyen Tower Plaza'da, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından yıkım sürecine geçildi.

Bursa'da yaklaşık 20 yıldır sürekli yıkılması gündeme gelen ancak bu konuda bir mesafe katedilemeyen Tower Plaza'da, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından yıkım sürecine geçildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Osmangazi ilçesi Stadyum Caddesi'nde 1990 yılında 38 bin metrekare alanda yapılan Tower Plaza'nın yürürlükteki deprem ve yapı denetim yönetmeliklerinden çok önce projelendirilmesi dolayısıyla olası bir can ve mal kaybına yol açmaması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.



Bursa Büyükşehir Belediyesinin, riskli yapı tespit başvuru sürecinin başlatılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurmasının ardından Yapı Araştırma Test Merkezi yetkilileri, teknik çalışmayı tamamlayarak Bakanlığın onayına sundu.



Riskli yapı raporu, tamamlandıktan sonra 2018 yılının ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandı ve yapının çürük olduğu bilimsel olarak tescil edildi.



Bakanlıkça çürük olduğu tescillenen yapının sahiplerine tahliyenin başlatılması için verilen sürenin dolmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerinin amirleri ve polisin de geniş güvenlik önlemleri altında şubat ayının başında tahliye süreci başlatıldı. Öncelikle bina içindeki malzemelerin tespiti için oluşturulan komisyon, yediemin gözetiminde tüm malzemeleri kayıt altına aldı. Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından da yıkım sürecine geçildi.



Binanın batı cephesinde seyyar iskele kurulumu tamamlanırken, güney cephesindeki iskele kurulum çalışmaları sürüyor.



Öte yandan, yıkımı üstlenen yüklenici firma görevlileri, bina içindeki asma tavanlar, kapı, pencere, havalandırma sistemi gibi tesisatları sökmeye devam ediyor.



Binanın tam iskelet haline gelmesinin ardından en üstteki bir kat insan gücüyle yıkılacak, ardından bina üzerine çıkarılacak iş makinesiyle kat kat binanın yıkımı gerçekleştirilecek.

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