Tower Plaza'da Yıkım Süreci Başladı

BURSA'da, Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır boş duran ve riskli olduğu belirlenen Tower Plaza'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından, yıkım için çalışmalara başlandı.

BURSA'da, Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır boş duran ve riskli olduğu belirlenen Tower Plaza'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından, yıkım için çalışmalara başlandı.



Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi'nde 1990 yılında 38 bin metrekare alan üzerine yapılan Tower Plaza ile ilgili tartışmalar, inşaat aşamasında başladı. O dönem imarda değişiklik yapıldığı gerekçesiyle akademik odalar konuyu yargıya taşırken, 20 kat için ruhsat verilen plazada, plan değişiklikleri planlama esaslarına aykırı bulunsa da inşaat sürdü. 1998 yılına gelindiğinde 20 artı 4 kat yapım izni içeren ruhsat alınan plazada, kaçak bölümler olduğu gerekçesiyle içindeki iş yerlerinin ruhsatı iptal edildi ve plaza açılışından kısa süre sonra kapandı. Plaza ilk açıldığında büyük bölümü Flash TV tarafından kullanıldı.



Yürürlükteki deprem ve yapı denetim yönetmeliklerinden çok önce projelendirilen ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ne de maruz kalan binanın olası can ve mal kaybına yol açmaması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Büyükşehir Belediyesi ilk olarak riskli yapı tespit başvuru sürecinin başlatılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetki aldı. Yetkinin ardından geçen yıl mart ayında plaza sahiplerine, Bakanlıkça yetkilendirilen bir kuruluşa denetim yaptırması ve riskli yapı tespitine ilişkin dosyayı 45 gün içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletmesi, aksi halde tespit çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından resen başlatılacağı bildirildi. Verilen süre içerisinde plaza sahipleri tarafından herhangi bir işlem yaptırılmayınca, Büyükşehir Belediyesi tespit çalışmalarına başladı.



DENETİM ENGELLENDİ



Bakanlık tarafından yetkilendirilen Yapı Araştırma Test Merkezi yetkilileri, geçen yıl haziran ayında denetim için gittikleri plazaya güvenlik görevlileri tarafından alınmadı. Bunun üzerine yasa gereği denetimi engelleyen görevliler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Devam eden süreçte riskli yapı tespitinin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce resen yürütülmesi konusunda mahkeme kararları bulunmasına rağmen; yapı sahipleri, yürütülen teknik işlemleri engellemek üzere girişimlerde bulundu. Bu hamlelere karşın yetkili test kuruluşu teknik çalışmasını tamamlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına sundu.



İTİRAZLAR REDDEDİLDİ



Şirket avukatı tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin riskli yapı tespiti yapılmasına ilişkin işlemin iptali için açtığı dava, İdare Mahkemesince reddedildi. Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz da 23 Temmuz'da reddedildi. Mahkeme kararları, riskli yapı tespitine ilişkin çalışmaların tamamıyla usul ve yasalara uygun olduğunu ortaya koydu.



BİNA RİSKLİ BULUNDU



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakanlıkça yetkili firmaya hazırlatılan riskli yapı raporu tamamlandıktan sonra, 2018 Ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapının çürük olduğu bilimsel olarak tescil edilmiş oldu. Onaylı mimari projede 4 bodrum, zemin ve 18 normal kattan oluşan 23 katlı binanın taşıyıcı sisteminde yapılan incelemeler neticesinde, "Yapılan tüm inceleme araştırma ve hesaplamaların ışığı altında söz konusu bina, can güvenliği performansını sağlamamakta olup, yönetmelik kurallarına göre riskli binadır" denildi.



TAHLİYE SÜRECİ BAŞLADI



Bakanlıkça çürük olduğu tescillenen yapıların ivedilikle yıkım sürecinin başlatılması gerekirken, bu amaçla Büyükşehir Belediyesi yetkililerince bürokratik süreç vakit kaybetmeden başlatıldı. Bina sahiplerine tahliyenin başlatılması için verilen sürenin dolmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinin amirleri polisin de geniş güvenlik önlemleri altında Tower Plaza'ya geldi. Bina sahiplerinin avukatları ile yapılan görüşmenin ardından tahliye süreci başlatıldı. Öncelikle bina içindeki malzemelerin tespiti için bir komisyon oluşturuldu. Komisyon yediemin gözetiminde bina içindeki tüm eşya ve malzemeleri kayıt altına aldı ve tespit işleminin ardından tahliye işlemi başlatıldı.



YIKIM SÜRECİ BAŞLADI



Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından da yıkım sürecine geçildi. Binanın batı cephesine seyyar iskele kurulumu tamamlanırken, güney cephesine iskele kurulum çalışmaları sürüyor. Diğer taraftan, yıkımı üstlenen yüklenici firma görevlileri, bina içindeki asma tavanlar, kapı, pencere, havalandırma sistemi gibi tesisatları sökmeye devam ediyor. Binanın tam iskelet haline gelmesinin ardından en üstteki bir katın işçiler tarafından yıkılacağı belirtildi. Ardından bina üzerine çıkarılacak iş makinesi ile kat kat binanın yıkımının gerçekleştirileceği bildirildi.



- Bursa

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