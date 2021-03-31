Toy Poodle Özellikleri ve Bakımı - Son Dakika

Toy Poodle Özellikleri ve Bakımı

31.03.2021 08:09
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Dünyanın en keskin zekaya sahip köpeği olan Toy Poodle cinsi köpekler, standart, minyatür ve toy olmak üzere üç farklı boyuta sahiptirler.

Dünyanın en keskin zekaya sahip köpeği olan Toy Poodle cinsi köpekler, standart, minyatür ve toy olmak üzere üç farklı boyuta sahiptirler. Zarifliği ve keskin zekası ile etkileyiciliği çok yüksek olan bu ırkın bakımı da bir o kadar kolaydır. Mükemmel bir aile köpeği olan ve apartmanda bakıma çok uygun olan Poodle'lar her yıl dünyanın en popüler ırklarının arasında seçilmektedir. Onun zekası, eğitim verilmesinin kolaylığı, az dökülen kıvırcık tüyleri ve aşırı aile sevgisi özellikle ebeveynlerin Poodle tercihini arttırmaktadır.

Uysal bir ırk olan Poodlelar genellikle diğer hayvanlarla ve yabancılarla iyi anlaşabilmektedir. Bu özellikleri sayesinde evinde başka hayvan besleyen kişilerin birinci tercihleri olmaktadır.

Toy Poodle Cinsi Fiziksel Özelikleri

Bir diğer ismi Kaniş olan Poodle'lar Standart, Minyatür ve Toy olmak üzere 3 farklı boyuta ayrılmaktadır. Her birinin fiyatı değişse de en pahallıları genelde en küçükleri olan Toy Poodle'lardır. Hangisini tercih etmeniz konusunda karar veremiyorsanız işin uzmanlarından destek almak için www.nettepet.com sitesinden yardım alabilirsiniz.

Ağırlık: 3-6 Kg arasında ortalama ağırlıkları vardır.

Boyut: Ortalama yaşında bir Toy Poodle 21-29 cm boyunda olmalıdır.

Kafa Yapısı: Yuvarlak Suratlı, düşük kulak yapısına sahiptir.

Egzersiz Gereksinimi: Günlük ortalama 20 dakikadır.

Enerji Seviyesi: Yüksek enerjiye sahiptir.

Ortalama Ömürleri: 14-18 Yıl arasındadır.

Renkleri: Poodle'ın çok fazla renk çeşitli renkleri vardır: Siyah, kahverengi, krem, gri, gümüş, gümüş bej ve beyaz.

Toy Poodle cinsi köpeklerin ideal boyu 21-29 cm aralığında ve kilosu yalnızca 3-6 kg aralığındadır. Karakteristik özellikleri gereğiyle tam bir ev köğeği olan Kanişler rahatlıkla evde bakabileceğiniz bir ırktır. Genellikle 10 aylıktan sonra olgunluğa erişir ve yukarıda verilen fiziksel özellikleri kazanırlar. Vücut şekli kare olan bu ırkın en sevilen özelliği kıvırcık ve dökülmeyen tüy yapısıdır.

Toy Poodle Özellikleri ve Bakımı

Toy Poodle Kişiliği ve Bakımı

Toy Poodle cinsi köpekler zeki ve aile dostu köpeklerdir. Beslemekten keyif alacağınız, sahibini bile keskin zekası ile etkileyen bu ırkın bakımı da oldukça kolaydır.Günlük egzersiz ihtiyacı olan Poodle'lara evde bile 20-30 dakika egzersiz yaptırmanız yeterli olacaktır. Fakat dışarı çıkarmanız onları daha sosyal ve dışarıya karşı daha sevecen bir hale getirecektir.

Eğitime çok açık olan bu ırkta dikkat edilmesi gereken hususlar, eğitimin olabildiğince farklı, eğlenceli vebaşardıkları şeylerden sonra sevgi gösterilmesidir. Ödül maması ile desteklenen eğitimler ise daha kalıcı olacak ve asla aklından çıkmayacaktır.

Toy Poodle'ların tüyleri az dökülmektedir. Kronik olarak ise kalça çıkıklığına yatkındırlar. Bu konuda şüphelenmeniz durumunda hemen bir veterinere görünmeniz gerekmektedir.

Toy Poodle'ların beslenmesinde önerilen miktar: Günde 1/4 ila 1/2 fincan yüksek kalite kuru gıdadır ve günde iki öğüne ayrılmalıdır.

Toy Poodle Fiyatları

Köpek sahiplenmeyi düşünenler için öncelikle barınaklardan tercih etmelerini dileriz fakat cins ve bakımı kolay köpekleri barınaklarda arayıpta bulamamanız durumunda almak isterseniz sizin için fiyat araştırması yaptık. Çeşitli sertifikalı Pet Shoplardan bu yavru köpeğin fiyatlarını sorguladığımızda 500 TL ile 15.000 TL aralığında bir fiyatı olduğunu sizlere söyleyebiliriz.

Kaynak Site :https://nettepet.com/27/toy-poodle

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Kaynak: SonDakika.com

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