Toygan Avanoğlu "Geçmiş Olsun"la çok konuşulacak!

Yapımını Juli Sanat'ın, yönetmenliğini Hasan Doğan'ın, senaryosunu Cüneyt İnay'ın üstlendiği, Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Füsun Demirel, Sinan Bengier, Suzan Aksoy ve Gülhan Tekin'in kadrosunda yer aldığı komedi filmi "Geçmiş Olsun"28 Haziran'da vizyona giriyor.

DÜNYANIN SONU DA GELSE TUĞBA'YA KAVUŞABİLECEK Mİ?

Usta oyuncu kadrosu ve başarılı mizah diliyle dikkat çekecek filmde Avanoğlu başarılı performansıyla çok konuşulacak. Filmde Saffet'in, dünyanın sonu da gelse Tuğba'ya (Müge Boz) kavuşmak için, kayınbiraderi Tarık'la çıktığı zorlu yolculukta verdiği kahkaha dolu mücadele seyirciyi kahkahaya boğacak.

Filmin konusu: Küçük bir mahallede küçük insanlar, o küçücük dünyalarında yaşayıp giderken normal, coğrafik, bilimsel dünya yok olur. Saffet sevdiği kız Tuğba'ya kavuşmak için her şeyi yapar, sonunda Tuğba'nın kalbini kazanır, fakat tam Tuğba ile dünya evine girecekken kayınçosu Tarık'ın vahim bir ahmaklığı sonucunda kayınçosu ile birlikte komaya girer. Saffet, Tuğba'nın aşkından komayı da atlatır, 3 yıl sonra uyanır. Bu badireyi de atlatıp tam Tuğba'ya kavuştuğunu düşünürken dünyada insanlığın yok olduğunu görür. Dünyaya giren bir virüs insanların neredeyse tamamını yok etmiştir. Dünya üzerinde çok az insan kalmıştır. Saffet, Tuğba'nın yaşadığını öğrenir ve kayınçosu Tarık ile birlikte çok zorlu bir yolculuğa çıkar.