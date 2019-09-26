Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı, Güreş Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı Sakarya'da düzenlenmekte olan Milli Takım Seçme Müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.



23 Eylül de başlayıp 1 Ekim'de tamamlanacak olan Mili Takım Seçme Müsabakaları Sakarya'da yapılıyor. Seçmelerde oldukça başarılı bir performans sergileyen Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı 4 - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenecek olan Güreş Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.



Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici; Milli Takım Seçme Müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye'yi Balkanlarda temsil etme hakkı kazanan Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ