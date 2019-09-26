Son Dakika Haberleri: Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı, Güreş Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
Son Dakika Spor Haber

Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı, Güreş Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

1 saat önce

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı Sakarya'da düzenlenmekte olan Milli Takım Seçme Müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı, Güreş Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek, System.String[]

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı Sakarya'da düzenlenmekte olan Milli Takım Seçme Müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.


23 Eylül de başlayıp 1 Ekim'de tamamlanacak olan Mili Takım Seçme Müsabakaları Sakarya'da yapılıyor. Seçmelerde oldukça başarılı bir performans sergileyen Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı 4 - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenecek olan Güreş Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici; Milli Takım Seçme Müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye'yi Balkanlarda temsil etme hakkı kazanan Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Sakarya, Kayseri, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlattı
Haluk Levent'in "Ahbap"ı 30 bin iyilik gönüllüsüne ulaştı Erdoğan'ın BM'deki sözleri, kapadokya semalarında! Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı: 3 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:39:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı, Güreş Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]