BARTIN Yaralanan tay tedavi edildi - Son Dakika

Yaralanan tay tedavi edildi

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde annesiyle birlikte gezen tayın ayağının üzerine basamadığı görülerek, Milli Parklar'a haber verildi. Toynağından yaralan tay, tedavi edildi.

Kurucaşile'ye bağlı Tekkeönü köyünde annesiyle birlikte gezen tayın ayağının üzerine basamadığı gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Köye gelen ekipler, sahipsiz olan tayı iple yakalayarak, uyuşturucu iğne sakinleştirdi. Daha sonra veteriner hekim Tolga Kandıralı tarafından toynağında yıpranma olan tayın ayağı sarılarak tedavi edildi. Tay daha sonra annesinin bulunduğu alana bırakıldı.

Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, "Köyden vatandaşlarımız bizi arayarak, yavru tayın ayağının üzerine basamadığını söylemeleri üzerine buraya geldik. Ayağının bir yere sıkışması sonucu toynak bölgesinde hasar meydana gelmiş. Biz gereken tedaviyi uyguladık" dedi.