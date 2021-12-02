Toyo Matbaa Mürekepleri'nden görme engelli bireylere destek - Son Dakika

Toyo Matbaa Mürekkepleri, BlindLook iş birliğiyle görme engelliler için farkındalık oluşturacak 'Ses Simülasyonu (Audio Simulation)' teknolojisi ile web sitesini ve renk dünyasını anlaşılabilir hale getirecek çalışmaya imza attı.

Toyo Matbaa Mürekkepleri, herkesin eşit şartlar altında istediği hizmete ulaşabilme ve daha konforlu bir dünya hayaliyle yola çıkarak 'yaşamı kolaylaştırma' misyonuyla görme engellilerin sesli rehberi niteliğinde olan BlindLook ile iş birliği yaptı. Toyo Matbaa Mürekkepleri, BlindLook ile birlikte görme engelli bireyler için 'Ses Simülasyonu (Audio Simulation)' teknolojisiyle web sitesini ve renk dünyasını uyumlu hale getiriyor. Ayrıca BlindLook ekibiyle birlikte online platform üzerinden tüm çalışanlarına da 'Engel Değil İletişim' eğitimleri vererek farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

'GÖRME ENGELLİLER İÇİN TÜM ÜRÜNLERİMİZİ ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRİYOR OLACAĞIZ'

Toyo Matbaa Mürekkepleri CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Benli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toyo Matbaa Mürekkepleri olarak renk dünyamız ile birlikte web sitemizde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin sesli özgürlükler dünyası ile görme engelliler için erişebilir hale getiriyor olacağız. BlindLook, EyeBrand markaları arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün olduğu gibi yarın da tüm bireylerin hayata eşit katılım sağlaması konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

- Ankara