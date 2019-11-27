Toyota, 2020 WRC pilot kadrosunu açıkladı

Dünya Ralli Şampiyonu Sébastien Ogier, 2020 sezonu için Toyota Gazoo Racing'le anlaşmaya vardı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Şampiyonası takımı, 2020 için pilot kadrosunu açıkladı.

6'ncı kez dünya ralli şampiyonu olan Sébastien Ogier, kendini kanıtlamış isimlerden olan Elfyn Evans ve Kalle Rovanperä, gelecek sezon Yaris WRC ralli aracının direksiyonunda Toyota adına yarışacak.

2013-2018'de altı kez üst üste WRC'de şampiyonluk elde eden Ogier, Toyota ile bu unvanı yeniden kazanmayı ve 47 ralli zaferine yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Kariyerinin ilk galibiyetini 2017'de Galler'de alan Evans ise deneyimli ve farklı sürüş şartlarında istikrarlı bir pilot olarak öne çıkıyor. İki yıllığında Toyota Gazoo Racingile anlaşan Evans, yükselişine Yaris WRC ile devam etmeyi amaçlıyor.

19 yaşında 2020'de ilk Dünya Ralli Şampiyonası sezonuna çıkacak olan Rovanperä da, gelecek vaat eden genç pilotlardan biri olarak gösteriliyor. Takımla 2 yıllık sözleşmeye imza atan Rovanperä, bu sezon WRC2 Pro kategorisi şampiyonluğunu beş galibiyetle elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Gazoo Racing Takım Kaptanı Tommi Makinen, gelecek yıl bir araya gelecek pilot kadrosundan son derece memnun olduğunu belirterek, bunun takıma harika bir denge getireceğini ifade etti.

Yeni pilot kadrosunun gelecek yıllarda şampiyonluk hedeflerine katkı sağlayacağını aktaran Makinen, "Sébastien Ogier'in ne kadar iyi bir pilot olduğunu hepimiz biliyoruz ve onunla çalışmak için büyük heyecan duyuyoruz. Elfyn Evans'ı uzun zamandan beri takip ediyoruz ve her türlü zeminde hız kazanabilen bir potansiyele sahip. Kalle Rovanperä çok genç bir isim ve özel bir yeteneği olduğunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.