Toyota 2021 mali yıl üretim hedefini yakalayamayacak - Son Dakika

Toyota Motor, mali yıl üretiminin hedeflenen 9 milyonun gerisinde kalacağını bildirdi.
Japon üreticinden yapılan açıklamaya göre Toyota, martta sona erecek 2021 mali yıl üretim hedefini tutturamayacak.
Buna göre kapsamlı 9 milyon üretim hedefi, küresel yarı iletken tedarik açığı kaynaklı parça sıkıntısı sebebiyle yakalanamayacak.
Öte yandan firma, şubat ayında Japonya'daki 8 tesisinde 11 üretim bandını geçici durduracağını bildirdi.
Böylece Toyota'nın Şubat 2022 imalat hedefi de 150 bin düşecek.
Kaynak: AA
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