Toyota, 6 Farklı Modele Android Auto Desteği Vermeye Başlayacak

Japon
otomotiv devi Toyota, Android Auto desteği vermeyen en büyük firmalardan bir tanesi olarak biliniyor. Şirket; Chicago Auto Show'da, kendisine ait 6 farklı modele Android Auto desteği vereceğini açıkladı.
Daha önceden Ford
'un SmartDeviceLink'ine dayanan Automotive Grade Linux
tabanlı sistemini kullanan firma, artık kendi Android Auto sistemini kullanacak. Bu sistemin kullanılacağı 6 farklı modelden 4 tanesi, kamyon türevlerinden oluşacak.
Toyota, kendi sistemlerini kullanmak istiyor
Daha çok kendi sistemlerini kullanmak isteyen firma, bu konuda biraz geç kalmış gibi görünüyor. The 2020 4Runner, 2018 Aygo, Tacoma
, Tundra ve 2020 model Sequoia modelleri; Android Auto desteğini dünyanın her yerinde alacak. Yalnızca 2019 model Yaris, bu desteği Avrupa
'da kullanabilecek.
Geçen yıl Toyota; küçük SUV'lara, 2019 model Avalon'a ve diğer model Sedanlara Apple
CarPlay ekleyeceğini söylemişti. Android Auto desteği alacak olan tüm bu yeni modellere sahip olanlar, Apple CarPlay desteğini de kullanabilecek.