Toyota A segmenti için "Aygo X prologue" vizyonunu sergiledi - Son Dakika

Toyota A segmenti için "Aygo X prologue" vizyonunu sergiledi

17.03.2021 14:25
Toyota A segmenti için

Toyota, A segmentine yeni bir bakış açısı getirmesi beklenen "Aygo X prologue"un tasarım gösterimini sergiledi.

Toyota, A segmentine yeni bir bakış açısı getirmesi beklenen "Aygo X prologue"un tasarım gösterimini sergiledi.

Toyota açıklamasına göre, Toyota'nın Avrupa'daki tasarım stüdyosu ED tarafından segmentin geleceğini şekillendirmek üzere tasarlanan "Aygo X prologue", A segmenti kullanıcıları için daha cesur ve etkileyici bir tarzla dikkati çekecek.

Günümüzün ihtiyaçlarına ve A segmenti kullanıcılarının beklentilerine göre şekillendirilen Aygo X prologue, "giriş seviyesi" olarak adlandırılan araçların da etkileyici bir tasarıma sahip olabileceğini kanıtlamayı amaçlıyor.

Açıklamaya göre, ilk olarak 2005 yılında tanıtılan Aygo modeli, Toyota'nın Avrupa'daki en ulaşılabilir modeli olmasının yanında eğlenceli sürüşü ve farklı tarzıyla uzun yıllardan bu yana Avrupalı kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Aygo X prologue tasarımını gerçekleştirmek adına ED tasarım stüdyosu tamamen bu projeye özel bir ekip kurdu ve ortaya ikon olma yolunda bir tasarım çıkarıldı. Aygo kişisel özgürlüğü ve mobiliteyi temsil eden bir model olarak dikkati çekerken, Aygo X prologue'un ise modele daha fazla heyecan katması bekleniyor. Yeni tasarımıyla "güçlü bir kişiliğe" ve "güçlü bir duruşa" sahip olacak Aygo X prologue, jant boyutlarının büyümesiyle daha yüksek görüş açısına kavuşacak ve böylece sürücüler etrafı daha iyi görebilecek.

Aktarılan detaylara göre, Aygo X prologue, öne çıkan tasarımını çift renkli gövdeyle birleştirerek aracın her zaman harekete geçmeye hazır olduğunu vurgulayacak. Daha sportif tarzı destekleyen eğimli tavan çizgisi de aracın dinamiklik hissini artıracak. Ön tarafta yüksek teknolojili farlar, kaputu bir kanat şekliyle saracak. Alt bölümde altıgen temalı büyük bir ön panjur ve sis farları da aracın hareket etmeye hazır tarzını destekleyecek.

Aygo X prologue aynı zamanda pratik özellikleriyle de öne çıkacak. Arka bölümde plakalıktan çıkan bisiklet taşıma aparatı gibi özelliklerin yanı sıra dış dikiz ayna kapaklarındaki aksiyon kameraları, keşif için ve anı paylaşmak için önemli bir özellik olarak öne çıkacak. Entegre tavan barları, altıgen stop lambalarıyla görsel bir uyum içerisinde tasarlanırken aynı zamanda Aygo DNA'sına da bir gönderme yapacak.

Tüm bu tasarım unsurlarıyla Aygo X prologue, küçük bir otomobilin ne kadar etkileyici olabileceğini ortaya koyarken aynı zamanda Toyota, bu yeni tasarım vizyonuyla A segmentine nasıl renk katılabileceğini de gözler önüne sermeyi hedefliyor.

TOYOTA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toyota A segmenti için 'Aygo X prologue' vizyonunu sergiledi - Son Dakika


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