Son Dakika Haberleri: Toyota ABD'deki Üretim Kapasitesini Artırıyor

Toyota ABD'deki Üretim Kapasitesini Artırıyor

1 saat önce

Toyota Motor, ABD'deki üretim kapasitesini artırmak için 750 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Toyota ABD'deki Üretim Kapasitesini Artırıyor, System.String[]
Toyota Motor, ABD'deki üretim kapasitesini artırmak için 750 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Japon otomotiv devi Toyota, ABD'deki üretim kapasitesini artırma kararı aldı. Perşembe günü Toyota Motor'dan yapılan açıklamada, firmanın Lexus ES ve RAV4 modellerinin hibrit versiyonlarının üretiminin ilk kez gerçekleştirileceği Kentucky tesisi de dahil olmak üzere, ABD'deki beş farklı tesise yönelik yatırım yapacağı bildirildi. 600 yeni istihdam olanağı sağlaması beklenen yatırımın boyutunun 750 milyon dolar olduğu açıklandı.

2017 yılında 10 milyar dolarlık bir yatırım planı açıklayan Toyota'nın ABD'deki faaliyetlerinin genişlediğine işaret eden son yatırım kararı, 2021 yılına dek ABD operasyonlarına yaklaşık 13 milyar dolar harcanacağı anlamına geliyor.

Trump çağrı yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, bu ay Japonya-ABD ticari ilişkileri ile ilgili yaptığı açıklamada, Amerika'nın Japonya ile olan ticaret açığının çok yüksek olduğunu belirterek, Japon şirketlerinden ABD'deki üretimlerini artırmalarını istemişti. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

Japon, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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