Toyota, Android Auto Desteği Bulunacak İlk Modellerini Açıkladı

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Japon otomotiv devi Toyota, güvenlik endişeleri nedeni ile bugüne kadar Android Auto'yu araçlarına entegre etmekten daima kaçındı. Şirket, otomobilleri için Automotive Grade Linux tabanlı kendi bilgi-eğlence sistemini oluşturmak istese de sektör trendlerine bir yere kadar dayanabildi.Ocak 2018'de gerçekleştirdiği duyuru ile 2019 Avalon modelinde Apple CarPlay bulunacağını açıklayan şirket, böylelikle üçüncü taraf bilgi-eğlence sistemleri için kapıları ilk kez açmış oldu. Perşembe günü (dün) yeni bir açıklama yapan Toyota, CarPlay'in ardından Android Auto'nun da araçlarında yer alacağını duyurdu.Toyota'nın açıklamasına göre 2020 model 4Runner, Tacoma, Tundra ve Sequoia otomobiller, Android Auto desteğine sahip olacak. Ayrıca 2018 Aygo ve Avrupa'da satışa çıkacak 2019 Yaris modelleri de yine Android Auto desteğine sahip olacak. Günümüzde Apple CarPlay ve Android Auto'nun bir endüstri standardı haline geldiğini söylemek mümkün.