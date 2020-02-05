Toyota, Avrupa operasyonlarında yenilenebilir enerji kullandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toyota, Avrupa operasyonlarında yenilenebilir enerji kullandı - Son Dakika Ekonomi

Toyota, Avrupa operasyonlarında yenilenebilir enerji kullandı

6 saat önce

Toyota, otomobillerinde ortaya koyduğu çevreci kimliğini operasyonel anlamda da sürdürmeye devam ediyor.

Toyota, Avrupa operasyonlarında yenilenebilir enerji kullandı, System.String[]

Toyota, otomobillerinde ortaya koyduğu çevreci kimliğini operasyonel anlamda da sürdürmeye devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, 2050 vizyonu çerçevesinde "doğa dostu" yaklaşımı ile hareket eden Toyota, 2019 yılında tüm Avrupa operasyonlarında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullandı.

Yenilenebilir enerji kullanımı Toyota'nın 9 üretim tesisi, 29 distribütörü, 4 ofis, 1 Ar-Ge merkezi ile 21 lojistik birimini kapsadı.

Üretim operasyonu için yenilenebilir enerji kullanımı belirlenen hedeften tam bir yıl önce gerçekleşti. Toyota'nın yenilenebilir enerji kullanımında yerel paydaşlarla işbirliği çerçevesinde güneş panelleri, rüzgar gülleri, yel değirmenlerinden elde edilen enerji kullanıldı.

"Emisyon hedeflerini karşılamak üzereyiz"

Toyota Motor Europe Başkanı ve Üst Yöneticisi Dr. Johan van Zyl, Avrupa operasyonlarında yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisi kullanmanın, Toyota'nın 2050 Çevre Hedefi için çok önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanların ve tüketicilerin Toyota'yı desteklemeye devam etmesini istiyorsak Avrupa'da bu tarz sürdürülebilir operasyonlara sahip olmamız çok önemli. Hibrit araçlarımızın pazardaki başarısı sayesinde, Avrupa Birliği'nin direktifi olan CO2 emisyon hedeflerini karşılamak üzereyiz. Çevre söz konusu olduğunda 360 derece bir yaklaşımı benimsiyoruz ve araç emisyonlarının ötesine geçmeyi hedefliyoruz."

Toyota operasyonlarındaki toplam enerjini tüketimini düşürmek için çalışmalarına devam ederken elektrik talebindeki karbon tüketimini de azaltmak için de çalışmalarını sürdürüyor. 2013 yılından bu zamana kadar üretilen araçlarda harcanan enerji miktarını yüzde 18 azaltmayı hedefleyen Toyota, üretilen araç başına harcanan 2,3 MWh enerji ile sektör ortalamasının yüzde 48 altında kalmayı başardı. Toyota ayrıca, yüzde 100 yenilenebilir elektrik elde etmek, şirketin destek operasyonları ve üretim tesisleri de dahil olmak üzere tüm araç yaşam döngüsünün CO2 emisyonlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan 2. aşama (Yaşam Döngüsü Sıfır CO2 Emisyonları) ve 3. aşama (Üretim Tesisi Sıfır CO2 Emisyonları) hedeflerine katkıda bulunuyor.

Toyota, Türkiye'de yenilenebilir enerji konusunda da adımlar atmaya devam ediyor. Bu amaçla açık alanlarıyla birlikte 17 bin 639 metrekare olan Kartal'daki Genel Müdürlük yerleşkesi ve Orhanlı'da bulunan 16 bin 150 metrekarelik Yedek Parça ve Eğitim Merkezi'nde uluslararası I-REC (Go0) sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçen Toyota böylelikle, temiz ve yenilenebilir enerji kullanımına başlamış oldu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversite sınav ücretlerine yüzde 40 zam geldi
İmamoğlu müjdeyi verdi! Deprem dayanıklılık testi 8 bin liradan 300 liraya düşecek Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu Son dakika: Elazığ ve Malatya'da esnafın kredi borçları faizsiz 1 yıl ertelenecek

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 21:36:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toyota, Avrupa operasyonlarında yenilenebilir enerji kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]