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Toyota, Avrupa satışlarıyla rekor kırdı - Son Dakika

Toyota, Avrupa satışlarıyla rekor kırdı

14.01.2022 11:38
Toyota, Avrupa satışlarıyla rekor kırdı

Toyota, 2021 yılında Avrupa'da 1 milyon 76 bin 300 adet araç satışı gerçekleştirerek salgın ve çip tedarik sorunlarının etkilerini en aza indirmeyi başardı.

Toyota, 2021 yılında Avrupa'da 1 milyon 76 bin 300 adet araç satışı gerçekleştirerek salgın ve çip tedarik sorunlarının etkilerini en aza indirmeyi başardı.

Şirket açıklamasına göre, pazarın üzerinde bir performans ortaya koyan Toyota, 2021 yılında toplam pazar payını 0,4 puan artırarak yüzde 6,4'e çıkardı. Bu tüm zamanların rekoru olurken, aynı zamanda 2018'den bu yana 1,4 puanlık bir büyüme elde edildi.

Bununla birlikte Toyota Avrupa, düşük emisyonlu araç satışları sayesinde Avrupa Birliği CO2 filo emisyon hedeflerine ulaşmayı başardı.

Avrupa'da ilk kez binek pazarında 2. marka oldu

Ortaya koyulan bu performansla birlikte Toyota, Avrupa'da ilk kez binek pazarında en çok satış elde eden ikinci marka konumunu elde etti. Bu başarının kilit noktası ise elektrikli, yakıt hücreli elektrikli, plug-in hibrit ve hibrit araçlardan oluşan düşük karbondioksit (CO2) emisyonlu geniş ürün gamına büyük ilgi gösterilmesi oldu.

Marka özelinde ise 1 milyon 3 bin 859 araç satışı yaparak 2020'ye göre satışlarını yüzde 9 artıran Toyota, Avrupa'da hibrit satışlarını da geçen yıla göre yüzde 19 artırarak 579 bin 698 adetlik satışa ulaştı. 2021'de Toyota'nın marka olarak pazar payı ise 0,6 puan artışla yüzde 6,3 oldu. Batı Avrupa'da hibrit satış oranı 69'a çıkarken Avrupa genelinde ise yüzde 58 olarak gerçekleşti.

Markanın en çok satan modelleri 208 bin adetle Corolla ürün gamı, 179 bin 383 adetle Yaris ve 161 bin 266 adetle RAV4 olarak öne çıktı. Bu üç model, markanın satış adetlerinin yüzde 55'ini oluşturdu. Toyota'nın en çok satan hibritleri 166 bin 811 adet ile Corolla Hybrid ürün gamı, 143 bin 595 adet ile Yaris Hybrid ve 112 bin 757 adet ile C-HR Hybrid oldu.

2021 yılı aralık ayında yeni elektrikli modellerini gösteren Toyota, karbon nötr hedefine emin adımlarla ilerlemeye de devam ediyor. Global olarak 2030 yılına kadar 30 elektrikli model sunacak olan Toyota, her segmentte yerini alacak. Bununla birlikte 2030'da Toyota Avrupa'nın hedefi Batı Avrupa'da en az yüzde 50 sıfır emisyonlu satış oranı elde etmek olacak. 2035'te ise AB bölgesinde tüm yeni araçlarında CO2'yi yüzde 100 oranında indirmeye hazır olacak.

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Avrupa Birliği, Batı Avrupa, Tragger, TOYOTA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toyota, Avrupa satışlarıyla rekor kırdı - Son Dakika


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