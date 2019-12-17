Toyota Bahreyn'de sezonun üçüncü zaferini kazandı

TOYOTA GAZOO Racing, 2019-2020 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda 8 Saat Bahreyn Yarışı'na çıktı ve zorlu mücadeleden duble galibiyetle ayrılmayı başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota takımı, bu yarış için WEC kuralları gereği hibrit ve yakıt açısından sınırlandırılarak ciddi bir handikap ile yarıştı. Ancak akıllı strateji, hızlı pit stoplar ve istikrarlı performansla birlikte 1390 km'lik yarışı galibiyetle tamamladılar.

7 numaralı Toyota TS050 HYBRID ile yarışan Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez, bu sezon ikinci kez yarış kazanarak Pilotlar Şampiyonası'nda liderliği yeniden ele geçirdi.

8 numaralı TS050 HYBRID ile piste çıkan Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley ise diğer Toyota aracına göre tur başına 0,21 saniye handikapla yarıştılar ve yarışı ikinci tamamlayarak Toyota adına sonuç elde ettiler. Böylece Toyota ilk dört yarışın üçünü duble zaferle geçmiş oldu.

Jose Maria Lopez, 257 tur süren yarışta damalı bayrağı ilk geçen isim olurken, Pilotlar Şampiyonası'nda ekibine en yakın rakibine 8 puan fark attı ve liderliğe oturdu. Takımlar Şampiyonası'nda da TOYOTA GAZOO Racing, 41 puan ile liderliğini sürdürüyor.



Dünya Şampiyonası mücadelesi ise gelecek yıl kaldığı yerden devam edecek ve bir sonraki durak Amerika olacak. Yeni yıldaki ilk yarış 23 Şubat'ta 6 Saat Circuit of the Americas'ta yapılacak. Onu 20 Mart'ta 1000 Mil Sebring yarışı izleyecek.