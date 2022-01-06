Üye Girişi
Toyota, C+pod satışlarını tüm müşterilerine açtı - Son Dakika

Toyota, C+pod satışlarını tüm müşterilerine açtı

06.01.2022 16:15
Toyota, C+pod satışlarını tüm müşterilerine açtı

Toyota, C+pod ultra kompakt elektrikli aracını Japonya'da tüm kurumsal müşteriler ve belediyelerin yanı sıra artık bireysel müşterilerine de sunmaya başladı.

Toyota, C+pod ultra kompakt elektrikli aracını Japonya'da tüm kurumsal müşteriler ve belediyelerin yanı sıra artık bireysel müşterilerine de sunmaya başladı.

Toyota açıklamasına göre, geçen yıl sınırlı sayıda kullanıcılara sunulan C+pod, şimdi daha geniş müşteri kitlesine sunularak mobilite ihtiyaçlarına yanıt verecek.

Çevre dostu iki kişilik bir elektrikli araç olan C+pod, küçük bir otomobilden daha kompakt boyutlara sahip ve günlük kısa mesafelerle seyahat eden kullanıcılar için bir mobilite seçeneği olarak tasarlandı. C+pod'un hedef kitlesi içerisinde gençler, yeni araç kullanmaya başlayan kullanıcılar veya otomobille sürüş yapmaktan çekinen yetişkinler gibi profiller yer alıyor.

Kolay kullanımı, çevre dostu olması ve ultra kompakt gövdesine rağmen kapsamlı güvenlik ve emniyet özellikleriyle kullanıcılar tarafından oldukça olumlu tepkiler aldı. 2,490 milimetre (mm) uzunluğu, 1,290 mm genişliği ve 1,550 mm yüksekliğiyle aracın dönüş çapı 3,9 metre olarak açıklandı. Bu sayede dar alanda rahatça manevra yapabilen C+pod, tek şarjla 150 kilometre menzile sahip. 2 kişilik C+pod'un 9,06 kWs'lık lityum iyon bataryası 5 saatte tamamen doldurulabiliyor. Ayrıca C+pod, önünde yer alan girişle 10 saate kadar güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Maksimum 60 km/s hıza ulaşabilen C+pod'un ağırlığı ise 670 kilogram olarak duyuruldu.

Japonya'da leasing anlaşmasıyla sunulan C+pod'un bataryaları için proaktif 3R girişimini de içeriyor. Böylece batarya kullanımında yeniden değerlendirme ve geri dönüşüm ile birlikte Toyota'nın hedeflediği karbon nötr mobilite toplumuna ulaşmanın bir adımı olarak öne çıkıyor.

Toyota, C+pod ve C+walk dahil olmak üzere farklı mobilite ürünleri sunarak gençlerden yaşlılara, her kullanıcının mobilite ihtiyacını karşılamaya devam etmeyi amaçlıyor.

Toyota, C+pod satışlarını tüm müşterilerine açtı
Toyota, C+pod satışlarını tüm müşterilerine açtı
Toyota, C+pod satışlarını tüm müşterilerine açtı

YORUMLAR
500

Tragger, Japonya, TOYOTA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toyota, C+pod satışlarını tüm müşterilerine açtı - Son Dakika


Taliban'dan saç tıraşı zulmü! Ellerini bağladıkları gencin saçını döve döve kestiler Taliban'dan saç tıraşı zulmü! Ellerini bağladıkları gencin saçını döve döve kestiler         
16:50
Koronavirüs uçağı: 179 yolcudan 125'i pozitif çıktı Koronavirüs uçağı: 179 yolcudan 125'i pozitif çıktı         
16:41
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yapıp sonra şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yapıp sonra şarkı söyledi         
16:18
94 yaşında torun katili olan adamdan savunma 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma         
15:11
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
16:42 Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı
16:40 Koronavirüs uçağı: 179 yolcudan 125'i pozitif çıktı
16:32 Güney Kore'de bedava saç ektirme seçim vaadi oldu
16:16 Erkekler birlikte oldukları kadın sayısını neden abartır? Bilim ne diyor?
16:13 Aleyna Tilki'nin hayranı önce laf attı sonra dakikalarca takip etti
16:10 Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden şüpheli serbest kaldı
16:01 Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev eylemlerin sebebini belirlemek için soruşturma grubu oluşturdu
15:49 İmamoğlu'ndan ekmek fabrikası müjdesi: En büyüğünü kuruyoruz
15:47 Emekliler maaşlarını hangi gün alacak? İşte o tarihler
15:41 Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 16:58:24. #1.11#
SON DAKİKA: Toyota, C+pod satışlarını tüm müşterilerine açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement