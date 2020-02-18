Toyota, Cenevre'de yeni B-SUV'unun dünya gösterimini yapacak - Son Dakika
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Toyota, Cenevre'de yeni B-SUV'unun dünya gösterimini yapacak

7 saat önce

Toyota, Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştireceği dünya prömiyeri ile tamamen yeni B-SUV modelinin örtüsünü kaldıracak.

Toyota, Cenevre'de yeni B-SUV'unun dünya gösterimini yapacak, System.String[]

Toyota, Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştireceği dünya prömiyeri ile tamamen yeni B-SUV modelinin örtüsünü kaldıracak.


Toyota açıklamasına göre, şirket, tüm dünyanın yakından takip ettiği fuarda önemli yeniliklerle ses getirmeye hazırlanıyor. B-SUV modeli, Toyota'nın SUV mirasıyla B segmentindeki deneyimini bir araya getirecek.


Yeni B-SUV modeli, yerden yüksek yapısıyla birlikte akıllı dört tekerlekten çekiş sistemine ve Toyota'nın son hibrit teknolojisine sahip olacak.


Toyota aynı zamanda, Yeni Nesil Yaris ve Yeni RAV4 Plug-in Hybrid modellerini de ilk kez Avrupa'daki bir fuarda ziyaretçilerle buluşturacak. Bununla birlikte Avrupa'da ilk kez sergilenecek tamamen yeni Mirai modeli de özel bir alanda sergilenerek Toyota markasının hidrojenli geleceğe olan inancının altını çizecek.


Açıklamaya göre, Cenevre'de GAZOO Racing alanında ise, Yeni GR Yaris ile beraber yeni GR Supra 2.0, 2020 yılında parkurlarda yarışan Yaris WRC ralli aracı ve Fernando Alonso'nun Dakar'da yarıştığı Hilux da sergilenecek.


Toyota'nın, B-SUV'u modelini tanıtacağı Cenevre'deki basın toplantısı, 3 Mart'ta 4'üncü salonda Türkiye saati ile 13.15'te, yerel saat ile 11.15'te gerçekleştirilecek.

Toyota'nın basın toplantısı "https://www.youtube.com/watch'v=wki5wGdIzhM" linkinden canlı olarak izlenebilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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