Toyota, çevreci otomobil satışlarında 20 milyonu aştı - Son Dakika
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Toyota, çevreci otomobil satışlarında 20 milyonu aştı

31.03.2022 18:04
Toyota, çevreci otomobil satışlarında 20 milyonu aştı

Toyota, ilk kez 1997 yılında sunduğu hibrit teknolojisine sahip araçlar ile birlikte elektrikli araç satışlarında bugüne kadar 20 milyon adedi geçerek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Toyota, ilk kez 1997 yılında sunduğu hibrit teknolojisine sahip araçlar ile birlikte elektrikli araç satışlarında bugüne kadar 20 milyon adedi geçerek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. ???????

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota hibrit satışları 19 milyon 560 bine ulaşırken, elektrikliler de dahil olmak üzere global olarak toplamda 20 milyon 32 bin 588 adetlik satış gerçekleştirildi. Toyota, bu satışla beraber bugüne kadar 160 milyon tonu aşan karbon emisyonunu önlerken, 65 milyon kilolitre yakıt tasarrufu sağladı.

Bu satışların 8 milyonu Japonya'da, 5 milyonu Kuzey Amerika'da, 4 milyonu Avrupa'da, 1,7 milyonu Çin ve geri kalanı diğer ülkelerde gerçekleşti.

Güçlü bir çevreci ürün gamına sahip olan Toyota, tüm dünyada 48 hibrit, 5 plug-in hibrit, 2 yakıt hücreli ve 8 elektrikli modelin satışını gerçekleştiriyor.

20 milyonu aşan çevreci otomobil satışlarında Prius 5,77 milyon adetle ilk sırayı alırken, Corolla Hybrid ürün gamı 2,23 milyon adetlik satış performansı yakaladı. RAV4 Hybrid'in satış adedi ise 1,38 milyon oldu.

Türkiye'de de 2009 yılından bu yana 58 bin 136 adetlik Toyota markalı hibrit otomobil satışına imza atıldı. Toyota, Türkiye'deki toplam hibrit otomobil satışlarında yüzde 40'lık pay ile pazarda açık ara önde bulunuyor. Markanın Türkiye pazarındaki toplam araç satışlarında hibritlerin oranı yüzde 45'e yaklaşmış durumda. Son yıllarda çevreci yakıt teknolojilerine ve tasarruflu sürüşe büyük ilgi gösteren Türk kullanıcılarının da tercihleriyle Türkiye'deki hibrit otomobillerin payı toplam pazarda yüzdesi 8'ler seviyesini aştı. Bu oran 2012 yılında sadece yüzde 0,04 seviyesinde bulunuyordu.

Avantajlar tüketiciyi hibrite yöneltti

Tüm dünyada sıkılaşan emisyon yönetmeliklerini karşılayan Toyota, sürekli olarak geliştirdiği hibrit teknolojisi ile de kullanıcısına büyük avantajlar sunmaya devam ediyor. Özellikle şehir içi kullanımlarda sürüşleri büyük oranda emisyon salımı olmadan gerçekleştiren Toyota hibritler, hafif hibritler başta olmak üzere diğer hibrit araçlardan farklı olarak kullanım süresinin yüzde 50'sini elektrikli motor ile katederek yakıt tasarrufu sağlıyor.

Kendi kendini şarj etme özelliği taşıyan Toyota hibrit araçlar, dizel ve benzinli araçlara göre avantajlar sağlıyor. Dizel ve benzinli otomobillerde 10 bin kilometrede bir bakım yapılırken, hibritlerde ise bu bakım aralığı 15 bin kilometreye çıkıyor.

Çevre hedefi öncelikli

Toyota, "2050 Çevre Hedefi" ile çevre duyarlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Çevreyi koruma konusunda sadece egzozdan çıkan emisyonlara odaklanmamak gerektiğinin altını çizen Toyota, aracın üretiminden kullanımına ve geri dönüştürülmesine kadar olan süreçte oluşan karbon ayak izine de bakılması gerektiğini savunuyor.

Marka ayrıca, üretiminde sıfır karbondioksit, doğal kaynakların kullanımının azaltılması, ağaçlandırma faaliyetleri, geri dönüştürülmüş su kullanımı, atıkların en aza indirilmesi gibi çalışmalar için de büyük kaynak ayırıyor.

Elektrikli otomobiller için büyük kaynak

Toyota, hibritlerle başladığı elektrifikasyon sürecine de ciddi kaynak ayırıyor.

Elektrikli araçlarda daha fazla ihtiyaç duyulacak bataryaları geliştirmek için 2030 yılına kadar yaklaşık 13,6 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek olan Toyota, AB'de 2035'ten itibaren yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor. Bu amaçla Toyota hibritler, kablo ile de şarj edilebilen hibritler, hidrojen yakıt hücreliler ve elektrikli araçlar olmak üzere hepsinin birer rolü olduğu vizyonuyla hareket etmeye devam ediyor. Böylelikle Toyota, 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacak.

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Kaynak: AA

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