Subaru ve Daihatsu firmalarının da parça tedarik sıkıntısı nedeniyle bazı faaliyetlerine ara verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Toyota, Çin çıkışlı parça aksaklıkları nedeniyle üretim durdurma süresini uzattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.