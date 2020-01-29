Toyota, Çin'deki fabrikasını 9 Şubat'a kadar kapalı tutacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toyota, Çin'deki fabrikasını 9 Şubat'a kadar kapalı tutacak - Son Dakika Ekonomi

Toyota, Çin'deki fabrikasını 9 Şubat'a kadar kapalı tutacak

12 dakika önce

Toyota bugün yaptığı açıklamada Çin'de bulunan fabrikasını 9 Şubat'a kadar kapalı tutacağını duyurdu.

Toyota, Çin'deki fabrikasını 9 Şubat'a kadar kapalı tutacak, System.String[]

Toyota bugün yaptığı açıklamada Çin'de bulunan fabrikasını 9 Şubat'a kadar kapalı tutacağını duyurdu.

Şirket sözcüsü Eric Booth, bu kararın yerel ve bölgesel hükümetlerin tedarik durumu göz önüne alınarak verildiği ve bu durumun kararın alınmasında çok önemli bir etken olduğunu belirtti.

Toyota üretimi durdurma kararını alan ilk şirket değil. Vuhan'da üretim yapan otomobil üreticileri ; GM, Honda ve Nissan da üretimlerine ara verme kararı almıştı.

Coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 132, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 57 kişiye yükseldi.

Birleşik Krallık'ın, koronavirüs salgını nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin, adaları dışındaki ana kıtadaki bölgelerine, zorunlu olunmadığı sürece seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmasının ardından, British Airways bu ülkeye yaptığı tüm uçuşları durdurdu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:14 Kaynak: DHA
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