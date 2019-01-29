Toyota Corolla Hybrid Satışa Sunuluyor!
2 saat önce
Toyota Corolla'nın Hybrid yani hem elektrikli hem benzinli versiyonu satışa sunuluyor.
Toyota Corolla'nın Hybrid yani hem elektrikli hem benzinli versiyonu satışa sunuluyor. 14 Şubat
tarihinden itibaren Türkiye
çapında satılacak olan Toyota Corolla Hybrid, Türkiye'de üretilip tüm dünyaya ihraç edilecek. 12'nci nesil Corolla Sedan 230 milyon Euro ek yatırımla hibrit versiyona sahip oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:33 Kaynak: Youtube
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