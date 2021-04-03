Toyota Corolla mart ayında en çok satan model oldu - Son Dakika

Toyota Corolla mart ayında en çok satan model oldu

03.04.2021 09:19
Toyota Corolla mart ayında en çok satan model oldu, System.String[]

Toyota, Türkiye otomotiv pazarındaki son 30 yıllık tarihinde en yüksek aylık satışını gerçekleştirerek kendi rekorunu kırarken,Corolla modeli de mart ayı ve ilk çeyrekte segmentinde en çok satılan model olmayı başardı.

Toyota, Türkiye otomotiv pazarındaki son 30 yıllık tarihinde en yüksek aylık satışını gerçekleştirerek kendi rekorunu kırarken,Corolla modeli de mart ayı ve ilk çeyrekte segmentinde en çok satılan model olmayı başardı.

Toyota açıklamasına göre, mart ayında 2 bin 306'sı hibrit olmak üzere 7 bin 935 adetle Türkiye'de üretilen Corolla tüm rakiplerini geride bırakırken, yılın ilk 3 ayı sonunda da 15 bin 369 adetlik satışa ulaşarak ilk sıraya yerleşti.

Ocak ve şubat aylarında da rekorlar kıran Toyota, mart ayında 9 bin 455 adetlik tarihi rekor satış gerçekleştirirdi ve 2021 yılının ilk çeyreğinde 17 bin 631 adetlik satışa ulaştı.

Bunun yanında 24 Mart tarihinde pazara sunulan hafif ticari segmentin yeni oyuncusu Proace City de sadece bir hafta içinde 431 adetlik satışa imza attı. Toyota'nın efsanevi pick-up'ı Hilux'ın yeni versiyonu ise 556 adetlik satışla mart ayına damga vuran bir başka Toyota modeli oldu.

Toyota'nın rekor mart satışıyla birlikte, yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre satışlarda yüzde 120 artış gerçekleşti.

Toyota'nın mart ayındaki satışlarında hibritlerin oranı yüzde 28 olurken, yılın ilk çeyreğinde de bu oran yüzde 36 olarak kayıtlara yansıdı. Toyota, Türkiye otomotiv pazarında binek otomobil segmentinde yüzde 11,1, toplam pazarda ise yüzde 9,8 pay aldı.

"Yatırımlarımızın karşılığını alıyoruz"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, özellikle son 3 ayda çok cazip faiz kampanyalarının sonuçlarını net bir şekilde gördüklerini belirterek, "Mart ayında gerçekleştirdiğimiz rekor satışın 4 bin adet daha üzerine çıkabilirdik. Çünkü en çok satan modelimiz Corolla yoğun bir talep almasına karşın maalesef ayın daha 10'u olmadan stoklarımızda bitmişti.

Tüm bunlara rağmen içinde bulunduğumuz bu süreçte böyle adetleri yakalamış olmak bizim için çok önemli. Yıllardır markaya yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. Özellikle markanın teknolojik vizyonu ile hibrit teknolojilerine yaptığımız yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Hem kurumsal filo müşterileri hem de perakende müşterilerinin giderek daha fazla markamızı tercih ettiğini görmek bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Sektörün yılın ilk üç ayını başarılı bir şekilde tamamladığını ifade eden Bozkurt, bundan sonraki sürecin çok kolay olmayacağını kaydetti.

Yüksek faiz ve yüksek kurların söz konusu olduğunu aktaran Bozkurt, "Her şey önümüzdeki dönemde kurdaki dalgalanmalara bağlı olacak. Kalan 9 ay biraz daha zor geçecek gibi görünüyor. Biz yine de yaklaşık 60 bin adetlik hedefimizi bu yıl için koruyoruz. Ama bu hedef araç bulunurluğuna çok bağlı olacak. Çünkü hem araç bulunurluğu konusu hem de pandemiden dolayı ortaya çıkan şartlar sektördeki tüm markaların endişeyle takip ettiği bir konu, bekleyip göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toyota Corolla mart ayında en çok satan model oldu - Son Dakika


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