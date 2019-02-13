Son Dakika Haberleri: Toyota Corolla'nın fiyatı açıklandı

Toyota Corolla'nın fiyatı açıklandı

29 dakika önce

Yeni Corolla'nın, hibrit versiyonu 137 bin 500 TL'den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 95 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Toyota Corolla'nın fiyatı açıklandı, System.String[]
Yeni Corolla'nın, hibrit versiyonu 137 bin 500 TL'den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 95 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:45 

Ekonomi
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