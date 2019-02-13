Toyota Corolla'nın fiyatı açıklandı

Yeni Corolla'nın, hibrit versiyonu 137 bin 500 TL'den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 95 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Yeni Corolla'nın, hibrit versiyonu 137 bin 500 TL'den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 95 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

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