Son Dakika Haberleri: Toyota, Dakar Rallisi'nde Liderliğe Yükseldi

Toyota, Dakar Rallisi'nde Liderliğe Yükseldi

2 saat önce

Toyota, her yıl düzenlenen Dakar Rallisi'ne markanın pick-up'ı Hilux modeli ile başlangıç yaptı.

Toyota, Dakar Rallisi'nde Liderliğe Yükseldi, System.String[]
Toyota, her yıl düzenlenen Dakar Rallisi'ne markanın pick-up'ı Hilux modeli ile başlangıç yaptı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota GAZOO Racing SA adına Hilux ile yarışan Al Attiyah ve Mathieu Baumel, başarılı bir mücadele ortaya koyarak, 3 etabın sonunda en iyi ikinci zamanı elde ederek genel klasmanında liderliğe yükseldi.


Peru'da kalın ve yoğun kumlar arasında geçen 3'üncü etabında Toyota Hilux'ın üstünlüğü görüldü. Liderliği ele geçiren Al Attiyah, etabın sonunda, "Bugünün etabı aşırı derecede zorluydu. Birçok büyük kum tepesini aştık ve benim deneyimlerime göre Dakar'da şu ana kadar gördüğüm en zorlu etaptı." ifadelerini kullandı.

3'üncü Etabın ardından Maraton Etabı koşulacak. Bu yılın Maraton Etabı Dakar'ın 4. ve 5. Etabı olarak belirlendi ve burada Hilux'ın performansının yeniden ön plana çıkması bekleniyor.

4. Etap 351 km uzunluğunda ve genel olarak kum ve kum tepelerinden, bazı kayalı nehir yataklarından oluşuyor. 5. Etap'ta ise ekipler 450 km'lik uzun etabı tamamlayacaklar. 10 etaptan oluşan Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Peru'nun başkenti Lima'da tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:22 Kaynak: AA

Dakar, Güncel
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