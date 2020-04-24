Toyota'dan 23 Nisan'ın 100. yılında dijital bayram şenliği

Toyota'nın gelenekselleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl tüm Türkiye'ye yayılmış plazalarından eğlenceli etkinlikler ile dijital olarak evlere taşındı.

Toyota açıklamasına göre, Toyota'nın günler öncesinden çocuklara yaptığı "23 Nisan'ın 100. yılına özel hazırlıklarınızı ve bayram günü fotoğraflarınızı gönderin" çağrısı da karşılık buldu.

23 Nisan'ın 100. Yaşına özel olarak hazırlanan www.23nisan100yasinda.com web sitesinde, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce çocuğun gönderdiği fotoğraflarla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir portresinin olduğu 100. Yıl Mozaiği oluşturuldu.

23 Nisan'da @toyota_turkiye Instagram hesabından yapılan etkinlikleri de canlı olarak izleyen çocuklar yine her yıl olduğu gibi bayramlarını eğlenerek kutladılar.

Toyota'nın dijital etkinliği 23 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da, çocukların sevgilisi Evrim Akın'ın katılımı ile başladı. Çocukların bayramlarını kutlayan Evrim Akın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sorulara da cevap verdi. Toyota'nın 100'ncü yıla özel etkinliği Alya Dormen'in dans atölyesi ile devam etti. Canlı yayın sırasında çocuklarla birlikte dans eden Alya Dormen, ardından çocuklara kolayca yapılabilecek bazı dans figürleri de öğretti. Neşe içinde geçen dans atölyesinin ardından, yazar Sunay Akın'ın kendi kurduğu Oyuncak Müzesi'ne bağlantı gerçekleşti. Sunay Akın çocuklara 23 Nisan ile ilgili hikayeler anlattı ve geçmişten günümüze binlerce oyuncağın bulunduğu müzeyi gezdirdi. Bazı oyuncakların hikayelerini de kendine has üslubuyla anlatan Sunay Akın ile program sona erdi.