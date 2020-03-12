Toyota'dan 261 hp'lik yeni GR Yaris için ön satış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toyota'dan 261 hp'lik yeni GR Yaris için ön satış - Son Dakika

Toyota'dan 261 hp'lik yeni GR Yaris için ön satış

7 saat önce

Toyota, ralli parkurlarından esinlenerek üretilecek olan yeni GR Yaris'e ilk sahip olmak isteyen spor otomobil tutkunları için gelişmiş bir rezervasyon sistemi kurdu.

Toyota'dan 261 hp'lik yeni GR Yaris için ön satış, System.String[]

Toyota, ralli parkurlarından esinlenerek üretilecek olan yeni GR Yaris'e ilk sahip olmak isteyen spor otomobil tutkunları için gelişmiş bir rezervasyon sistemi kurdu.

Toyota açıklamasına göre, ön satışların devreye alınmasıyla birlikte müşteriler, online platformdan, offline kontak yollarıyla ve Toyota showroomlarıyla rezervasyon yaptırabilecekler. Bu adımı tamamlayan kullanıcılara otomobili satın almak için öncelik tanınacak. Yeni GR Yaris'in ilk teslimatlarının 2020'nin sonunda yapılması planlanıyor.

261 hp ve 360 nm tork üreten 1.6 litrelik turbo GR Yaris, yüksek performansı, hafif ağırlığa sahip mimarisi, dinamik dengesi ve yeni GR-FOUR akıllı dört çeker sistemiyle gelecekte yarışacak WRC yarış aracının yol versiyonu olarak öne çıkıyor.

Ülkelerin kendi pazar stratejilerine göre satılması planlanan GR Yaris, "Circuit" ve "Convenience" olmak üzere, yüksek donanım seviyesine sahip iki opsiyon paketiyle sunulacak. Bu paketler yüksek hızda sürüş yapanlar için daha performans odaklı veya yol performansında daha konforlu sürüş arayanlar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Toyota GR Yaris'in satış fiyatı Avrupa pazarlarında vergilere göre değişim gösterebiliyor.

HP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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