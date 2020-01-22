Toyota'dan "araç geri çağırma" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toyota'dan 'araç geri çağırma' haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Toyota'dan "araç geri çağırma" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

12 dakika önce

Toyota, bugün bazı yayın organlarında yer alan "Toyota 3,4 milyon aracını geri çağırıyor" başlıklı haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu haberin Türkiye ve Avrupa'daki araçları kapsamadığını bildirdi.

Toyota'dan

Toyota, bugün bazı yayın organlarında yer alan "Toyota 3,4 milyon aracını geri çağırıyor" başlıklı haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu haberin Türkiye ve Avrupa'daki araçları kapsamadığını bildirdi.

Açıklamada, "Bugün bazı haber ajansları tarafından servis edilen 'Toyota 3,4 milyon aracını geri çağırıyor' başlıklı haber Türkiye ve Avrupa'daki araçları kapsamamaktadır.

Toyota, müşteri ve insan odaklı yaklaşımını her zaman göstermekte ve en küçük olası bir sorunu önceden önleme çabası içinde tüm imkanlarını hiçbir ticari kaygı taşımadan sonuna kadar kullanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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