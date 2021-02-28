Sıfır otomobilde bahar kampanyaları başladı

Otomotiv sektöründe toparlanma sinyalleri alınmaya başlandı. Toyota, modellerinde 'çılgın' diye nitelendirdiği bir bahar kampanyası başlattığını duyurdu.

2021 yılının ilk çeyreğine hızlı bir giriş yapan Toyota, 1 Mart tarihinde başlayan kampanyası ile dikkat çekiyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, markanın bugüne kadar olan en cazip kampanyalarından birini daha hayata geçirdiklerini belirterek, "Marka olarak daha önce de müşterilerimiz yararına büyük ses getiren çok sayıda özel kampanya yapmıştık. Baharın gelişi ve herkesin morale ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bu günlerde 'Çılgın Bahar Kampanyası' ile herkesin dilediği Toyota modeline kavuşmasını hedefliyoruz. Müşterilerimize; teknolojisi, donanımları, sürüş keyfi, ikinci el değeri ve çevreci özellikleriyle öne çıkan modellerimize sahip olmak için büyük bir fırsat sunuyoruz. Böylelikle daha çok kişi Toyota kalitesi ile buluşacak ve Toyota sevdalısı olacak" dedi.

"Filolar da çevreci araçlara yöneldi"

Ocak ayına rekor satışla başladıklarını, Şubat ayında da hedeflerine ulaştıklarını kaydeden Bozkurt, "Avrupa emisyon normlarına uygun koşulları taşıdığımız için Toyota olarak avantajlı konumdayız. Özellikle filolarını karbon ayak izini azaltmak amacıyla çevreci araçlarla değiştirmek isteyen kurumlardan büyük talepler alıyoruz. Şu an sadece filo için 28 bin adet sipariş almış durumdayız. Bu yıl CDV modelimiz olan Proace City'nin de ürün gamına katılmasıyla tüm segmentlerin yüzde 75'ine hitap ederken, hafif ticari araç pazarında iddiamızı daha da güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Tüm bu veriler ışığında bu yıl düşmesini beklediğimiz pazara rağmen Toyota olarak pazar payımızı artıracağımızı ve daha fazla araç satacağımızı öngörüyorum" şeklinde konuştu.

'Çılgın Bahar Kampanyası' Corolla ve diğer modelleri kapsıyor

Şirketten yapılan duyuruya göre, indirim avantajlarıyla dolu ve çok seçenekli 'Çılgın Bahar Kampanyası' ile Toyota Corolla Sedan modelleri peşin ödemelerde 181 bin 250 TL'den başlayan fiyatlar veya 12 aya kadar '0' finansman oranıyla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında diğer Toyota modellerinde de indirimler yer alırken, Toyota plazalara gelenler onlarca "inanılmaz" sürpriz fiyat teklifleri de alabilecekler. Stoklarla sınırlı olan bu kampanyaya özel olarak tüm Toyota plazalar ilk hafta saat 20.00'a kadar açık olacak. - İSTANBUL