Son Dakika Haberleri: Toyota'dan Bahara Özel "Servis Kampanyası"

Toyota'dan Bahara Özel "Servis Kampanyası"

10 dakika önce

Toyota'nın bahar kampanyası kapsamında tüm Toyota modellerinde fren balataları ve disklerde yüzde 25 indirim uygulanacak.

Toyota'dan Bahara Özel
Toyota'nın bahar kampanyası kapsamında tüm Toyota modellerinde fren balataları ve disklerde yüzde 25 indirim uygulanacak.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Nisan tarihine kadar sürecek "İlkbahar Servis Günlerinde" tüm Toyota modellerinde fren balataları ve disklerde yüzde 25 indirim sunulacak.

Bunun yanında 3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde de filtre paketleri ve Toyota Orijinal Motor Yağı'nda yüzde 20 indirim sağlanırken, tüm bakım işçiliklerinde de yüzde 30'luk indirim ile Toyota kullanıcılarıyla buluşacak.

Toyota kullanıcıları, Toyota Plaza'lara giderek söz konusu indirim ve avantajlardan yararlanabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:26 Kaynak: AA

Ekonomi
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