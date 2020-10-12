Toyota'dan Bingöl Üniversitesine destek - Son Dakika

Toyota, Bingöl Üniversitesi'ne (BÜ) 6 motor ve 2 şanzıman hibe etti.

Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Akif Akyol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla ilgili kurumların önerileri doğrultusunda gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Meslek yüksek okulundaki 12 bölüm ve 20 programda 800'ü aşkın öğrenciye eğitim verdiklerini vurgulayan Akyol, öğrencilerin gelişen teknolojiyi yakından takip etmeleri amacıyla tüm akıllı sınıfları eğitime açtıklarını kaydetti.

Ayrıca pandemi sürecinde Toyota tarafından meslek yüksek okulumuna hibe edilen 6 motor ve 2 şanzımanın uzaktan eğitimde öğrencilere tanıtarak, eğitimde kullanılacağını aktaran Akyol, öğrencilerin donanımlı şekilde yetişmesi için her türlü çabayı sarf ettiklerini sözlerine ekledi.