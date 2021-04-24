Toyota'dan elektrikli konzept: bZ4X - Son Dakika

Toyota'dan elektrikli konzept: bZ4X

24.04.2021 21:34
Toyota'dan elektrikli konzept: bZ4X, System.String[]

CARMEDYA.

CARMEDYA.COM -Toyota, Şangay Otomobil Fuarı'nda yakında piyasaya sunulacak olan elektrikli Toyota bZ4X modelinin konsept versiyonunu gösterdi.

Ön gösterimi gerçekleştirilen bu yeni konsept, sıfır emisyonlu bataryalı elektrikli araçlar serisinin ilki olarak öne çıkıyor. Toyota bZ (beyond Zero/Sıfırın ötesinde) yeni ürün gamıyla birlikte global olarak yeni elektrikli araçlar da tanıtacak.

Bu yeni ürün gamının ilki ve dört tekerlekten çekiş sistemine (AWD) sahip olan orta ölçekli SUV model Toyota bZ4X Concept, Toyota'nın sadece bir otomobil şirketi olmaktan herkes için mobilite üreten bir şirket olmaya giden yolun önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Konseptteki 'bZ' kısaltması 'beyond Zero/Sıfırın ötesinde' isminin baş harflerini temsil ediyor ve Toyota'nın sadece sıfır emisyonlu ve karbon nötr araçlar yapmanın ötesine gitme başarısı olarak değerlendiriliyor. Toyota bu araçla birlikte aynı zamanda topluma, bireylere ve çevreye yeni faydalar sağlamayı da amaçlıyor.

Yeni Toyota bZ4X Concept aracı, Toyota ile Subaru işbirliğiyle her şirketin kendine özgü becerilerini ve deneyimlerini temel alarak geliştirildi. Bu aracın üretim versiyonunun ise, 2022'nin ortasında satışa sunulması planlanıyor.

Dinamik ve çok yönlü tasarım

Sadece bir araçtan daha fazlası olan Toyota bZ4X Konsepti, aynı zamanda tüm yolculukları daha konforlu hale getiriyor ve insanların keyif alacakları bir araç yaratmanın önünü açıyor. Hiçbir noktadan ödün vermeden insanların elektrikli araçtaki yüksek beklentilerini karşılayacak şekilde dikkat çekici tasarıma sahip Toyota bZ4X Konsepti, dinamizmi ve çok yönlülüğü birleştiriyor.

Bir SUV'un yüksek sürüş pozisyonuna sahipken, aynı zamanda yola sağlam basan bir görünüm sunuyor. Aracın gövdesindeki duygulara hitap eden yüzeyler dikkat çekici bir tarzda bir araya getirilmiş. Aracın ön bölümünde bilindik ön panjur tasarımından vazgeçilerek bunun yerine "çekiç başlı" form içerisinde sensörler, ışıklandırmalar ve aerodinami parçaları yer alıyor.

Büyük bir D segmenti kadar geniş

Toyota bZ4X Konsepti, elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen yeni e-TNGA modüler platformu üzerine yapıldı. Uzun aks aralığı ve kısa ön-arka çıkıntılarıyla birlikte geniş bir kabine sahip aracın arka diz mesafesi ise, büyük bir D segmenti modeli ile benzer seviyede.

Aracın ön yaşam alanı ise, bir "sürüş modülü" etrafında tasarlandı. Böylece sürücüye, yol ve önemli bilgilerle direkt olarak bağlantıda olma hissi veriliyor. Alçağa konumlandırılan ön konsol panoramik bir görüş açısı sağlarken daha ferah bir atmosfer getiriyor. Kontroller kolay kullanım için orta konsolda toplandı. Dijital sürücü göstergeleri direksiyonun üzerinde konumlandırıldı. Böylece sürücü, bilgileri gözünü yoldan minimum oranda ayırarak görebiliyor.

Optimize edilmiş sürüş menzili

Geliştirme programı, Toyota'nın 20 yılın üzerindeki araç elektrifikasyon liderliğinin getirdiği faydalar ve markanın belirleyici kalite, dayanıklılık ve güvenilirliğiyle birlikte gerçekleştirildi. Bu sayede motor, kontrol ünitesi ve batarya yönetim sisteminden oluşan elektrikli güç ünitesi, sınıfının lideri verimliliğe ve oldukça rekabetçi bir sürüş menziline sahip oldu. Aracın çevreci profili, aynı zamanda aracın üzerinde bulunan ve menzili artıran solar şarj sistemiyle güçlendiriliyor.

Toyota'nın hibrit ve dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen hibrit araçları için geliştirdiği batarya teknolojisinin getirdiği kapsamlı deneyim sayesinde, Toyota bZ4X Konsepti için kullanılan daha büyük, daha güçlü batarya, yüksek güvenilirlik, kalıcı performansı ve soğuk iklimlerde dahi sürüş menzilini koruyacak şekilde geliştirildi.

Gerçek SUV tarzı yüksek dört çeker kapasitesi

Toyota bZ4X Konsepti'nde yer alan AWD sistemi, ön ve arka akslarda yer alan elektrik motorlarıyla gerçekleştiriliyor. Toyota'nın bu alandaki zengin geçmişi ve derin deneyimiyle birlikte Toyota bZ4X, dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkat çekiyor. Sistem Toyota bZ4X Konsepti'ne gerçek off-road kapasitesi sağlarken, aynı zamanda her yol koşulunda ekstra güvenlik sağlıyor.

Yeni teknolojik özelliklerle geliştirilen Toyota bZ4X Konsepti ile dünyada ilk kez seri üretim bir araçta farklı tasarıma sahip elektronik direksiyon bağlantı sistemi kombine edilecek. Bu teknoloji sürücüye daha iyi bir kontrol sağlarken, bozuk yol yüzeylerinde yaşanacak rahatsızlıkları ortadan kaldırıyor. Elektronik sistemle birlikte geleneksel, dairesel direksiyonun yerini yeni direksiyon şekli aldı. Bu yeni teknoloji, sürücünün dönüş yaparken ellerini direksiyonla birlikte çevirme ihtiyacını ortadan kaldırarak araca daha fazla eğlenceli sürüş katıyor.

Toyota bZ yeni elektrikli araçlardan daha fazlası

Toyota bZ4X Konsepti, Toyota'nın yeni bZ, yani beyond Zero adlandırma kuralını taşıyan ilk modeli oldu. Toyota, 2025'e kadar 7 Toyota bZ modeli dahil olmak üzere 15 bataryalı elektrikli model sunmayı hedefliyor.

Bu yeni bataryalı elektrikli araç serisi, insanların mevcut araçlarından herhangi bir rahatsızlık yaşamadan elektrikli araca geçiş yapmalarına olanak sağlıyor ve elektrikli otomobilin sunabileceği tüm faydalarını ortaya koyuyor.

Toyota'nın yeni bZ modelleri aynı zamanda karbon nötr hedeflere ulaşılmasına da katkı sağlayacak. Üretim, dağıtım, kullanım, geri dönüşüm ve son imha dahil olmak üzere aracın tüm yaşam çevrimi boyunca CO2 emisyonunun nötr olması hedefleniyor.

Toyota beyond Zero bakış açısını dört noktada değerlendiriyor. Bunların ilki ve en önemlisi "Sen ve Çevre" olarak konumlandırılıyor. Sadece aracın hareket ettiği enerji dikkate alınmıyor. Aynı zamanda solar güç gibi rejeneratif veya yenilenebilir enerjinin de nasıl kullanılabileceğini değerlendiriyor.

İkinci nokta ise, "Sen ve Otomobilin" olarak tanımlanıyor. Tamamen özel bir platform üzerine tasarlanan bataryalı elektrikli araç, son teknolojik özelliklerin kullanımını sağlarken aynı zamanda üstün bağlantı özellikleriyle güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi getiriyor.

Üçüncü olarak "Sen ve diğerleri" bakış açısı, insanlarla etkileşime girebilecek ve birlikte deneyimlerin paylaşılacağı geniş ve sessiz bir yaşam alanı olan elektrikli aracı temsil ediyor.

Son olarak "Sen ve Toplum" ise, topluma daha geniş açıdan bakarak, herkes için dünyayı daha iyi bir yer yapmayı hedefliyor.

Konsept Toyota'nın elektrifikasyon liderliği üzerine kuruldu

Yeni Toyota bZ4X Konsepti, Toyota'nın dünyanın ilk seri üretim hibrit aracı olan ilk Prius'u tanıtmasıyla birlikte 20 yıldan daha fazla süre önce başlayan sıfır emisyona ulaşma yolculuğunun son kilometre taşını temsil ediyor.

Toyota o zamandan bu yana araç elektrifikasyonunda her zaman sınırları zorladı ve hibrit teknolojisinin verimliliğini artırdı. Dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen hibrit araçlar ve hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçların geliştirilmesiyle ilgili yeni fırsatlar ortaya koydu. Toyota, şu ana kadar 140 milyon ton civarında CO2 tasarrufu sağlayarak 17 milyondan daha fazla elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. 2010-2019 yılları arasında yürüttüğü elektrifikasyon çalışmaları, Toyota'nın ortalama araç CO2 emisyonlarını global olarak yaklaşık yüzde 22 düşürmesine katkı sağladı.

Toyota 'bZ' aynı zamanda geleceğin mobilitesinde Toyota'nın sıfır emisyonun ötesine odaklandığının altını çiziyor. "Herkes için Daha İyi Mobilite" sunma hedefiyle beyond Zero, Toyota'nın daha yüksek sürüş deneyimi sağlayan ürünler ve hizmetler sunması, daha iyi bağlantı deneyimleri ve tüm sürücülere güvenli bir çevre sunmayı amaçlıyor. Tüm bunlar nihai hedef olarak dünyada daha iyi bir toplum yaratmayı hedefliyor.

Toyota buna ulaşmak adına elektrifikasyon teknolojilerini farklı pazarlara ve araç kullanım tiplerine uygun olacak şekilde hibritler, dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen hibritler, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçlar ve bataryalı elektrikli araçlar olmak üzere geniş çerçeveden değerlendiriyor. Buna ek olarak Toyota temiz enerji kaynağı olarak hidrojenli araç teknolojilerini sadece otomobil olarak değil aynı zamanda ağır ticari araçlar, trenler ve gemiler olmak üzere farklı kullanım alanları için de göz önünde bulunduruyor.

Elektrik motorlu ürün gamı genişliyor

Toyota 2025 yılına kadar, global olarak ürün gamında 70'ten fazla elektrik motorlu araç sunacak. Bunların en az 15 adedi ise, bataryalı elektrikli araç olacak.

2025'te Avrupa'da güç ünitesi satış oranları yüzde 70 hibrit, yüzde 10'dan daha fazlası dışarıdan kabloyla şarj edilebilen hibrit, ve yine yüzde 10'dan daha fazlası bataryalı elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli olmak üzere sıfır emisyonlu modeller şeklinde dönüşecek.

Otomobil, Karbon, TOYOTA, Nötr, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Toyota'dan elektrikli konzept: bZ4X - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu Azerbaycan'dan Biden'in Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan tarihi skandal: 1915 olayları için Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan tarihi skandal: 1915 olayları için "soykırım" dedi Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Denizli-Sivas maçı oynanırken sahaya inen beyaz güvercin, ikram edilen suyu içip stattan ayrıldı Denizli-Sivas maçı oynanırken sahaya inen beyaz güvercin, ikram edilen suyu içip stattan ayrıldı         
22:13
Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok         
21:37
İletişim Başkanı Altun'dan Ermenistan zulmünü anlatan video İletişim Başkanı Altun'dan Ermenistan zulmünü anlatan video         
21:02
Ermenistan, Biden'ın skandal Ermenistan, Biden'ın skandal "soykırım" kararını memnuniyetle karşıladı         
20:43
İki haftadır puan kaybeden Kara Kartal, Kayseri'yi 3-1 geçerek liderliğini sağlama aldı. İki haftadır puan kaybeden Kara Kartal, Kayseri'yi 3-1 geçerek liderliğini sağlama aldı.         
19:46
Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım kararına Türkiye'den tepki yağıyor Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım kararına Türkiye'den tepki yağıyor         
19:14
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun         
18:52
MEB, öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücretini kesecek MEB, öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücretini kesecek         
17:59
Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi         
16:31
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür         
13:05
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti         
12:38
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın, sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın, sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 22:29:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Toyota'dan elektrikli konzept: bZ4X - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei