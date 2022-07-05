Toyota'dan elektrikli otomobiller hakkında şok açıklama!

Markalar birer birer yeni elektrikli otomobillerini tanıtırken bu araçların gerçekten çevreci olup olmadıkları da tartışılmaya devam ediyor. Elektrikli otomobiller seyahat sırasında doğaya herhangi bir gaz salmıyor ancak araçların üretim aşamasında ortaya çıkan emisyonun ve kullandıkları elektriğin büyük bir kısmının fosil yakıtlardan elde ediliyor oluşu büyük bir soru işaretini de beraberinde getiriyor. Toyota Başkanı Akio Toyoda da yaptığı açıklamada elektrikli otomobilllerin bazı dezavantajlarını ortaya koydu.

Elektrikli otomobiller sanıldığı kadar çevreci değil

Akio Toyoda, tüm otomobillerin elektrikle çalışması durumunda Japonya'nın yaz aylarında elektriksiz kalacağı iddiasında. Toyoda, ülkedeki tüm insanların tamamen elektrikli otomobiller kullanmasını desteklemek için gereken altyapının Japonya'ya 135 milyar dolar ile 358 milyar dolar arasında bir maliyet getireceğini söyledi.

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Fosil yakıt tüketen araçların yasaklanması gerektiğini öne süren bakanları da eleştiren Toyota Başkanı, bu insanların elektrikli otomobillerin yaratacağı durumları hesaba katmadan konuştuklarını ima etti. Toyoda, Japonya'nın benzinle çalışan arabaları yasaklamakta acele etmesi durumunda otomobil endüstrisinin mevcut iş modelinin çökeceğini ve milyonlarca kişinin işsiz kalacağını iddia etti.

Toyoda ayrıca elektriğinin çoğunu kömür ve doğal gazdan elde eden Japonya gibi bir ülkelerde elektrikli araçların çevreye yardımcı olmadığını söyledi. Toyota Başkanı bu yüzden elektrikli araçların kısa vadede bu tür ülkelerde karbondioksit oranını arttıracağını belirttti.

Toyoda ayrıca elektrikli otomobillerin maliyetleri nedeniyle toplumun her kesimine hitap etmediği inancında. Özellikle yeni regülasyonlar ile birlikte elektrikli otomobillerin rakipsiz kalacağını söyleyen Toyota Başkanı, araç almanın toplumun çoğu kesimi için imkansız hale gelebileceğini iddia ediyor.

Toyota Başkanı tüm bu açıklamaları ile elektrikli otomobiller hakkındaki soru işaretlerine yenilerini ekledi. Peki siz elektrikli otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.