Son Dakika Haberleri: Toyota'dan felçliler için gelişmiş rehabilitasyon robotu
Son Dakika Güncel Toyota'dan felçliler için gelişmiş rehabilitasyon robotu - Son Dakika

Toyota'dan felçliler için gelişmiş rehabilitasyon robotu

6 saat önce

Toyota, inme veya başka nedenlerden ötürü alt ekstremite (yürüme engeli) felci olan insanlara rehabilitasyon desteği vermek üzerine tasarlanan yeni Welwalk WW-2000 robotunu tanıttı.

Toyota'dan felçliler için gelişmiş rehabilitasyon robotu, System.String[]

Toyota, inme veya başka nedenlerden ötürü alt ekstremite (yürüme engeli) felci olan insanlara rehabilitasyon desteği vermek üzerine tasarlanan yeni Welwalk WW-2000 robotunu tanıttı.


Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, yeni model için siparişleri almaya başlayan şirket, 2020 yılının şubat ayında bu rehabilitasyon robotlarını teslim etmeyi planlıyor. Welwalk WW-2000, önceki Welwalk WW-1000'in geliştirilmiş versiyonu olarak öne çıkıyor.


Yeni robot, motor öğrenme becerileri teorisi baz alınarak klinik ortamlarda rehabilitasyon destek özelliğine sahip olacak şekilde geliştirildi. Bununla birlikte hastanın yürüyüş yeteneğini geliştirmek için gerçek zamanlı takip ve rehabilitasyon çalışmalarına devam etmesini motive etmek adına oyun özellikleri de bulunuyor. Önceki modele göre yeni fonksiyonlar terapistlerin üzerindeki yükü azaltırken, daha verimli yürüme çalışmaları yapılmasını sağlıyor.


Toyota'nın önceki destek robotu medikal enstitülere kiralama amaçlı üretilmişti. Ancak sağlık kurumları geri bildirimleri ve pazar değerlendirmeleri ışığında hizmet kalitesi artırılarak Welwalk WW-2000 için satın alma yolu da tercih edilecek. Buna ek olarak Motomachi fabrikasında medikal enstitüler için yıllık 50 adet üretilecek.


Açıklamaya göre, "Herkes için hareket özgürlüğü" vizyonuyla hareket eden Toyota, rehabilitasyon asistan robotlarını 2007'den bu yana Fujita Sağlık Üniversitesi ile birlikte geliştiriyor. 2011'den itibaren medikal enstitülerdeki klinik araştırma merkezlerinde ve sağlık kurumlarında testleri yapılıyor.


2017'de medikal cihaz olarak onay alan ilk Toyota ürünü olan Welwalk WW-1000, 2018 yılında 8'inci Robot Ödülü'nü aldı ve şu ana kadar Japonya'da 80 medikal enstitüde kullanıldı.

Welwalk WW-2000'in tanıtılmasıyla birlikte Toyota, terapistlerin işini kolaylaştırırken, daha çok hastanın "kendi ayaklarıyla yürüyebilme keyfini" yaşatmayı amaçlıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emmy ödülü alan usta oyuncu Haluk Bilginer kimdir?
Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:10:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toyota'dan felçliler için gelişmiş rehabilitasyon robotu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]