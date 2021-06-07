Toyota'dan haziran kampanyası

Toyota, yaza yeni bir otomobil ile girmek isteyenler için kampanya başlattı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın haziran ayı kampanyasında 2020 model benzinli ve hibrit Corolla HB ile Yaris modelleri anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL, 12 ay vade ve sıfır finansman oranı ile satışa sunulacak.

Haziran kampanyasında, ticari araç segmentinin yeni oyuncusu Proace City'nin modellerinde 75 bin TL, 12 ay ve yüzde 0,69 finansman oranı geçerli olacak.

Avantajlı finansal seçeneklerin bulunduğu yazın ilk kampanyasına 2021 model yılı Corolla'lar 220 bin 200 TL'den, Corolla Hybrid'ler 339 bin 50 TL'den, yeni Corolla Hatchback 299 bin 350 TL'den ve yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 353 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ile dahil olacak. Proace City'ler ise 222 bin 150 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yeni Yaris 219 bin 650 TL'den, Yeni Yaris Hybrid ise 322 bin 150 TL'den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak.

Yüzde 1,56'dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya kadar uzayan vade seçenekleri ile Toyota'nın haziran kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da bulunuyor.