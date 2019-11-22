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Toyota'dan hidrojen yakıt hücreli otomobil: Mirai
7 saat önce
Toyota, hidrojen yakıt hücreli otomobil olan Mirai'de kullanılan yakıt hücresi sistemini adapte ettiği bir sabit elektrik jeneratörü geliştirdi.
Toyota, hidrojen yakıt hücreli otomobil olan Mirai'de kullanılan yakıt hücresi sistemini adapte ettiği bir sabit elektrik jeneratörü geliştirdi.
Toyota, Los Angeles otomobil fuarında hidrojen yakıt hücreli otomobili Mirai'yi de tanıttı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:04
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