Son Dakika Haberleri: Toyota'dan hidrojen yakıt hücreli otomobil: Mirai
Son Dakika Dünya Toyota'dan hidrojen yakıt hücreli otomobil: Mirai - Son Dakika Dünya

Toyota'dan hidrojen yakıt hücreli otomobil: Mirai

7 saat önce

Toyota, hidrojen yakıt hücreli otomobil olan Mirai'de kullanılan yakıt hücresi sistemini adapte ettiği bir sabit elektrik jeneratörü geliştirdi.

Toyota'dan hidrojen yakıt hücreli otomobil: Mirai, System.String[]

Toyota, hidrojen yakıt hücreli otomobil olan Mirai'de kullanılan yakıt hücresi sistemini adapte ettiği bir sabit elektrik jeneratörü geliştirdi.


Toyota, Los Angeles otomobil fuarında hidrojen yakıt hücreli otomobili Mirai'yi de tanıttı.

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Los Angeles, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:04 
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