Son Dakika Haberleri: Toyota'dan kışa hazırlık kampanyası
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Toyota'dan kışa hazırlık kampanyası

6 saat önce

Toyota'nın kışa hazırlık kampanyası, ücretsiz check-up'ın yanında tüm lastikler ve jantlarda da indirim avantajı sağlıyor.

Toyota'dan kışa hazırlık kampanyası, System.String[]

Toyota'nın kışa hazırlık kampanyası, ücretsiz check-up'ın yanında tüm lastikler ve jantlarda da indirim avantajı sağlıyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota, kışı güvenle geçirmek için "Kış Gelmeden Toyota'ya Gelin" diyerek tüm Toyota sahiplerini araçlarına ücretsiz kış check-up'ı yaptırmaları için plazalara çağırıyor.

Türkiye geneline yayılmış tüm Toyota plazalarda geçerli olacak kış kampanyasında jantlarda yüzde 10 indirim olanağı bulunurken, tüm lastiklerde 4 lastik alımında ise 500 TL'ye varan indirim sağlanıyor.

Toyota sahiplerinin ücret ödemeden yararlanabilecekleri 12 noktayı içeren check-up'ta ise Toyota'lar, akü kontrolü, lastik diş derinliği, basınç kontrolü, kış lastiği tavsiyesi, silecek kontrolü, cam suyu kontrolü, fren balata ve disk kontrolü, motor soğutma suyu antifriz kontrolü, motor yağı seviye kontrolü, amortisör yağ kaçağı kontrolü, aks körüğü hasar kontrolü, motor altı yağ kaçağı kontrolü ve kabin içi kalorifer performansı kontrolünden geçirilecek.

Toyota'nın büyük avantajlar sağlayan sistemi Toyota Forever Programı'na dahil olmayanlar, program üyeliğini plazalarda ücretsiz olarak tanımlatarak avantajlardan hemen faydalanmaya başlayabilecek.

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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