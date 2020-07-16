Toyota'dan "kontrolsüz hızlanma kazalarını" önlemeye yönelik yeni sistem - Son Dakika

Toyota'dan "kontrolsüz hızlanma kazalarını" önlemeye yönelik yeni sistem

Toyota, gaz pedalına istemsiz basılarak yaşanan kazaları önlemek amacıyla yeni araçlara kademeli olarak "Artı Destek" sistemini ekleyecek.

Toyota, gaz pedalına istemsiz basılarak yaşanan kazaları önlemek amacıyla yeni araçlara kademeli olarak "Artı Destek" sistemini ekleyecek.

Aziz Yıldırım, şike kumpası davasında ifade verdi: Bu dava FETÖ'nün devleti ele geçirme projesinin parçasıdır
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı

Toyota açıklamasına göre, Artı Destek sistemi, sürücünün gaz pedalına istemsiz olarak bastığını algılayarak sesli ve görsel olarak uyarı verirken aynı zamanda aracın kontrolsüz olarak hızlanmasını engelliyor.

"Kontrollü Hızlanma Fonksiyonu" sistemini geliştiren Toyota, gaz pedalına yanlışlıkla basılarak oluşan kazaların önüne geçilmesini veya hasarın şiddetini azaltmayı hedefliyor.

Marka, 1 Temmuz'dan itibaren bu sistemi yeni araçlar için "Artı Destek" ismiyle sunmayı planlarken, mevcut araçlar için ise "Gaz Pedalına Kazara Basma Kontrolü Sistemi II" ile adapte edecek.

Hızlanma ünitesindeki hata kaynaklı kazaların engellenmesi ve zararın olabildiğince azaltılması amacıyla Toyota ilk olarak, 2012 yılında Akıllı Mesafe Sonarı'nı (ICS) devreye almıştı.

Marka, 2018'den bu yana ise "Gaz Pedalına Kazara Basma Kontrolü Sistemi"ni kullanmaya başladı.

Mevcut sistemde sensörler, duvar veya cam gibi engelleri algılayarak kontrolsüz gaz pedalına basılmasıyla yaşanacak kazaları önlüyor.

Toyota'nın elde ettiği verilere göre ICS, gaz pedalının kontrolsüz kullanılmasıyla oluşabilecek tüm potansiyel kazaları yüzde 70 oranında engelleyebiliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota'dan 'kontrolsüz hızlanma kazalarını' önlemeye yönelik yeni sistem - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı 11:28 "Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor 11:18 Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 10:49 Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor 10:48 Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı 10:36 Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu 10:00 Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada 09:42 Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği 09:31 Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim 08:37 Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü 08:26 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur 07:18 Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
11:52
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
11:43
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
11:43
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
11:28
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
11:26
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
11:18
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
10:49
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
10:48
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
10:36
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
10:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 12:16:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toyota'dan "kontrolsüz hızlanma kazalarını" önlemeye yönelik yeni sistem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]