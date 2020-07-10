Toyota'dan korna gürültüsüne karşı kulak maskesi - Son Dakika

Toyota'dan korna gürültüsüne karşı kulak maskesi

Toyota'nın "Korna Çalma Huzurumu Çalma" projesi kapsamında sürücüleri "korna çalmayın" yazılı pankartlarla uyaran gençler, halka kulak maskesi dağıttı.

Toyota'nın "Korna Çalma Huzurumu Çalma" projesi kapsamında sürücüleri "korna çalmayın" yazılı pankartlarla uyaran gençler, halka kulak maskesi dağıttı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 5 yıl önce başlattığı toplumsal sosyal sorumluluk hareketi "Korna Çalma Huzurumu Çalma" projesi çerçevesinde etkinlik gerçekleştirdi.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde Beşiktaş'ta gerçekleştirilen etkinlikte; ellerinde "Korona İçin Önlem Al", "Korna Çalmayarak Örnek Ol", "Korna Gürültüsüne Karşı Maskelendik", "Kulak Maskesi ile Kornaya Son" şeklinde yazıların bulunduğu pankartlar taşıyan gençler sürücüleri uyardı. Gençler ayrıca herkesin maske ile sokağa çıktığı bugünlerde halka da korna sesinin oluşturduğu gürültü kirliliğine karşı "esprili" bir yaklaşımda bulunarak kulak maskesi dağıttı.

İki saat süren etkinlik, sürücüler ve çevredeki yayalar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

"Projeye destek artıyor"

Toyota, 2015'te hayata geçirdiği projeyle, korna sesinin oluşturduğu gürültü kirliliğine dikkati çekiyor ve bunu önemli bir çevre sorunu olarak görmeye devam ediyor.

Gürültü seviyesinin 120 desibel olduğu ve günde 7,5 dakika bu sese maruz kalındığında işitme kayıplarına varabilecek sorunların yaşandığı korna sesi konusunda bilinç oluşturmak ve toplumun genelinde farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarına ara vermeden sürdüren Toyota, özellikle yüz binlerce öğrencinin katıldığı sınavlar öncesinde de farklı bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor.

Toplumun genelinde farkındalık yaratılması amaçlanan proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Çevresel bir sorun olarak görülen ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin yanında, toplumların gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılı bir konu olduğuna dikkat çekilen proje; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Eskişehir ve Kayseri büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, çok sayıda kamu ve özel kuruluş tarafından destekleniyor.

Beşiktaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota'dan korna gürültüsüne karşı kulak maskesi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

00:42 Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu 00:19 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır 23:55 Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:35 Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
00:42
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
00:19
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
23:55
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
23:35
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 00:47:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toyota'dan korna gürültüsüne karşı kulak maskesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]