Toyota'dan mesleki teknik eğitime destek - Son Dakika
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Toyota'dan mesleki teknik eğitime destek

6 saat önce

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, mesleki teknik eğitime destek faaliyetleri kapsamında eğitim amaçlı otomobil, motor ve şanzıman hibe etmeye devam ediyor.

Toyota'dan mesleki teknik eğitime destek, System.String[]

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, mesleki teknik eğitime destek faaliyetleri kapsamında eğitim amaçlı otomobil, motor ve şanzıman hibe etmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla meslek liseleri ve üniversitelere araç ve ekipman desteği sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi, 2020 yılı içerisinde 18 meslek lisesine, 5 üniversiteye ve çeşitli illerde bulunan 4 farklı itfaiye kurumuna 27 araç hibe etti.

Araç ve ekipmanlar; Sakarya, Antalya, Tokat, Mersin, Bilecik, Bartın, Erzurum, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Ordu, Kırşehir, Kütahya, Ankara, Kilis illerindeki okul ve kurumlara teslim edildi.

"Türkiye'de birçok okul ve kuruma hibe desteği"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, mesleki teknik eğitimin niteliğini artırmak adına faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Şentürk, şunları kaydetti:

"Toyota Otomotiv Sanayi olarak, eğitime desteği kurumsal bir değer olarak kabul eden anlayışımızla, öğrencileri teknik ve mesleki anlamda topluma kazandırmayı önemsiyoruz. Öğrencilerin iş dünyasına adım atma yolunda aldıkları uygulamalı eğitime katkı sağlamak için ulusal bir faaliyete dönüştürdüğümüz araç ve ekipman bağışlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.

Araç ve ekipman desteğinin yanı sıra, uzun ve kısa dönem staj programları ve fabrika bünyesinde gerçekleştirdiğimiz teknik gezilerle de eğitime değer katmayı görev olarak kabul ediyoruz."

Bugüne kadar 214 araç, 843 motor ile 643 şanzımanı Türkiye'nin birçok farklı kurum ve okullarına eğitim amacıyla hibe eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gelecek 3 yıl boyunca 75 araç, 102 motor ile 44 şanzıman daha hibe etmeyi planlıyor.

Toyota Otomotiv, Türkiye, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:52 Kaynak: AA
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