Son Dakika Haberleri: Toyota'dan sonbahar bakım kampanyası
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Toyota'dan sonbahar bakım kampanyası

1 saat önce

Toyota sahipleri büyük avantajlarla dolu geleneksel "Sonbahar Servis Günleri Kampanyası" ile sonbahar aylarına avantajlı fiyatlarla "bakımlı" girecek.

Toyota'dan sonbahar bakım kampanyası, System.String[]

Toyota sahipleri büyük avantajlarla dolu geleneksel "Sonbahar Servis Günleri Kampanyası" ile sonbahar aylarına avantajlı fiyatlarla "bakımlı" girecek.


Toyota açıklamasına göre, 16 Eylül'de başlayıp, 31 Ekim tarihine kadar sürecek "Sonbahar Servis Günleri Kampanyası" için Toyota Plaza'lara gelenler, tüm Toyota modelleri için, yüzde 30 işçilik ve yüzde 25'e varan yedek parça indiriminden yararlanabilecekler.


Tüm Toyota araçların servislere davet edildiği kampanya kapsamında tüm modellerde, silecekler, amortisörler ve debriyaj seti yüzde 25 indirimli olarak değiştirilecek. Yüzde 30'luk bakım işçiliğinin yanında ayrıca Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresi de yüzde 20 indirimli olacak. Yine ayrıca tüm modellerde geçerli olacak fren balata ve diskleri de yüzde 15 indirim ile yenilenebilecek.


Toyota sahiplerinin tüm bu indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, otomobillerini sonbahar bakımı için kendilerine en yakın Toyota Plaza'ya götürmek olacak.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:28 Kaynak: AA
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