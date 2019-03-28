Toyota'dan tarihinin en büyük filo satışı
1 saat önce
Enterprise Türkiye, Toyota'nın çevreci hibrit teknolojisine sahip bin adet Corolla Hybrid'i filosuna kattı.
Enterprise Türkiye
, Toyota'nın çevreci hibrit teknolojisine sahip bin adet Corolla Hybrid'i filosuna kattı. Anlaşma, Toyota'nın bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği en büyük filo satışı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:47
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