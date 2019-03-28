Son Dakika Haberleri: Toyota'dan tarihinin en büyük filo satışı

Toyota'dan tarihinin en büyük filo satışı

1 saat önce

Enterprise Türkiye, Toyota'nın çevreci hibrit teknolojisine sahip bin adet Corolla Hybrid'i filosuna kattı.

Toyota'dan tarihinin en büyük filo satışı, System.String[]
Enterprise Türkiye, Toyota'nın çevreci hibrit teknolojisine sahip bin adet Corolla Hybrid'i filosuna kattı. Anlaşma, Toyota'nın bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği en büyük filo satışı oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:47 

Türkiye, Ekonomi
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