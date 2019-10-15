Son Dakika Haberleri: Toyota'dan yeni "LQ" konsepti
Son Dakika Ekonomi Toyota'dan yeni 'LQ' konsepti

Toyota'dan yeni "LQ" konsepti

23 dakika önce

Toyota, sürücü ve araç arasında ileri teknolojiyi kullanarak, duygusal bir bağ kuran LQ konseptini tanıtmaya hazırlanıyor.

Toyota'dan yeni

Toyota, sürücü ve araç arasında ileri teknolojiyi kullanarak, duygusal bir bağ kuran LQ konseptini tanıtmaya hazırlanıyor.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin tanıtmaya hazırlandığı LQ, otonom sürüş kapasitesi ve güçlü yapay zeka Yui asistanına sahip. Yui, akıllı yapay zeka ile güçlendirilmiş bir asistan olarak, sürücüyü tanıyarak kişisel bir mobilite deneyimi sunarken, Yui ve LQ'nün otonom sürüş teknolojisi, sürücü ve araç arasında bağ kurarak, bireysel tercihlere ve ihtiyaçlara yanıt veriyor.

Verilen bilgiye göre, LQ, gelişmiş insan-makine arayüzü sayesinde hem içeriden hem de dışarıdan iletişim kurabiliyor.

LQ konsepti, 24 Ekim-4 Kasım'da düzenlenecek 2019 Tokyo Otomobil Fuarı'nın özel "Future Expo" bölümünde sergilenecek.

Toyota aynı zamanda "2020 Toyota Yui Projesi Turları" kapsamında, Haziran- Eylül 2020 tarihleri arasında bir test sürüşü organizasyonu da yapacak.

Burada başvuru yapanlar LQ ve Yui Yapay Zeka deneyimi ile test sürüşleri yapabilecekler. Kullanıcılar akıllı telefona yükleyecekleri özel uygulama ile de ilgi alanları ve tercihleri doğrultusunda, "LQ" ile test sürüşü gerçekleştirebilecekler.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:18 Kaynak: AA
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