Toyota, dünya genelinde otomobil satışlarındaki liderliğini sürdürdü - Son Dakika

Toyota, geçen yıl global pazarda 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ve yüzde 10'u aşan pazar payıyla dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.



Toyota açıklamasına göre, şirket, dünya otomotiv pazarında markalar bazındaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Toyota, 2019 yılında global pazarda 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ve yüzde 10'u aşan pazar payıyla dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.



Satışlarını da bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artıran Toyota, sektördeki gücünü ortaya koydu. Toyota'nın bu başarısında, yeni modelleriyle birlikte genişleyen ürün gamı ve hibrit modelleri etkisini gösterdi. Toyota, ilk 7 marka arasında önceki yıla oranla satışlarını artıran tek marka olarak dikkati çekti.



Satış başarısında başı çeken model yine Corolla oldu



Açıklamaya göre, Toyota'nın satış başarısında başı çeken model yine Corolla oldu. Dünyanın en çok tercih edilen modeli olarak rakiplerinden ayrılan Üretildiği 1966 yılından bu yana toplamda 46 milyon satışı aşan Corolla, 2019'da bir önceki yıla oranla yüzde 4,1 artış göstererek 1 milyon 236 bin 380 adet satıldı.



Corolla, hibrit versiyonunun da büyük katkısıyla Türkiye'de de 19 bin 146 adetlik satış gerçekleştirdi. Türkiye'de Corolla satışları aynı zamanda Toyota'nın 2019 binek otomobil satışlarının yüzde 82'sini oluşturdu.