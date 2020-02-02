Toyota, dünyanın en çok tercih edilen markası oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Toyota, dünyanın en çok tercih edilen markası oldu - Son Dakika Dünya

Toyota, dünyanın en çok tercih edilen markası oldu

6 saat önce

Toyota, geçen yıl global pazarda 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ve yüzde 10'u aşan pazar payıyla dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.

Toyota, dünyanın en çok tercih edilen markası oldu, System.String[]

Toyota, geçen yıl global pazarda 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ve yüzde 10'u aşan pazar payıyla dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.


Toyota açıklamasına göre şirket, dünya otomotiv pazarında markalar bazındaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Toyota, 2019 yılında global pazarda 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ve yüzde 10'u aşan pazar payıyla dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:08 
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