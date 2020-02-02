Son Dakika › Dünya › Toyota, dünyanın en çok tercih edilen markası oldu - Son Dakika Dünya
Toyota, dünyanın en çok tercih edilen markası oldu
6 saat önce
Toyota, geçen yıl global pazarda 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ve yüzde 10'u aşan pazar payıyla dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.
Toyota, geçen yıl global pazarda 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ve yüzde 10'u aşan pazar payıyla dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.
Toyota açıklamasına göre şirket, dünya otomotiv pazarında markalar bazındaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Toyota, 2019 yılında global pazarda 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ve yüzde 10'u aşan pazar payıyla dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:08
Son Dakika Sancaktepe'de film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı Çin'de karantina bölgesini terk etmeye çalışanların ordu tarafından vurulduğu iddia edildi Kıbrıs'ta bir Çinli koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırdı Çin'de koronavirüsle ilgili açıklama yapan doktorlara baskı uygulandığı iddia edildi