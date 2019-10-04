Toyota dünyanın en çok tercih edilenler listesinde zirvede
1 saat önce
Toyota, 2019 yılında global alanda en çok satan otomobil modelleri arasında bir kez daha zirvede yer almayı başardı.
Toyota, 2019 yılında global alanda en çok satan otomobil modelleri arasında bir kez daha zirvede yer almayı başardı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:21
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