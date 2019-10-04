Son Dakika Haberleri: Toyota dünyanın en çok tercih edilenler listesinde zirvede
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Toyota dünyanın en çok tercih edilenler listesinde zirvede

1 saat önce

Toyota, 2019 yılında global alanda en çok satan otomobil modelleri arasında bir kez daha zirvede yer almayı başardı.

Toyota dünyanın en çok tercih edilenler listesinde zirvede, System.String[]

Toyota, 2019 yılında global alanda en çok satan otomobil modelleri arasında bir kez daha zirvede yer almayı başardı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:21 
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