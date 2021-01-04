Toyota elektrikli C+Pod'u satışa sundu - Son Dakika

Toyota elektrikli C+Pod'u satışa sundu

04.01.2021 15:13
Toyota elektrikli C+Pod'u satışa sundu, System.String[]

Toyota, elektrikli araçların popülerliğini artırmak için “C+pod” ultra kompakt bataryalı elektrikli aracını satışa sundu.

Toyota, elektrikli araçların popülerliğini artırmak için "C+pod" ultra kompakt bataryalı elektrikli aracını satışa sundu.

Şu anda sınırlı sayıda Japonya'da olmak üzere satılan araca öncelikle kurumsal kullanıcılar, yerel hükümetler ve elektrikli aracın kullanımını artırmak üzere çalışmalar yapan diğer organizasyonlar erişebilecek.

C+pod, 2022 yılından itibaren ise bireysel kullanıcılara da satışa sunulacak.

Yeni C+pod'un şu anda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte sadece elektrikli araçlar tarafından sunulan yeni hizmetler de tanıtıldı. Yeni C+pod, kişi başına enerji verimliliğini artıran bir mobilite seçeneği olarak iki koltuklu olacak şekilde tasarlandı. Buna ek olarak C+pod ile kurumsal kullanıcıların günlük kısa kullanımlarla müşterileri ziyaret etmesi hedefleniyor. Ayrıca şehir içi veya dağlık bölgelerde yaşayanlar için de güvenli ve çevre dostu bir ulaşım sağlıyor.

2490 mm uzunluğa, 1290 mm genişliğe, 1550 mm yüksekliğe ve 1780 mm dingil mesafesine sahip aracın dönüş çapı ise sadece 3.9 metre. Bu sayede dar alanda rahatça manevra yapabilen C+pod, aynı zamanda tek şarjla 150 km yol kat edebiliyor. 2 kişilik C+pod'un 9.06 kWh güce sahip lityum iyon bataryası 5 saatte tamamen doldurulabiliyor. Ayrıca C+pod önünde yer alan girişle 10 saate kadar güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Maksimum 60 km/s hıza ulaşabilen C+pod'un ağırlığı ise sadece 670 kg.

Toyota elektrikli araçları popülerleştirmek adına ürün gamını genişletiyor ve yeni iş modelleri için işbirlikleri ortaya koyuyor. Japonya'da ilk olarak C+pod, yürüme hızında ilerleyen elektrikli araç (Walking Area BEV) ve Toyota i-Road ile 200'dan fazla kurumsal ve yerel hükümet işbirliğiyle yeni ulaşım modelleri deneyimleniyor.

Bu işbirliklerinin bir parçası olarak tanıtılan C+pod, elektrikli araçlara özgü yeni hizmetlerle de öne çıkıyor. Bu hizmetlerden biri olan Toyota Green Charge ile CO2'siz elektriğe erişim sağlanıyor ve araç bu noktadan şarj edilebiliyor. Bununla birlikte planlanan diğer hizmetler içerisinde turistler için gezileri teşvik etmek amacıyla araç paylaşım hizmetlerini turist danışma servisiyle kombine eden çalışmalar da yer alıyor.

Japonya, TOYOTA, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Toyota elektrikli C+Pod'u satışa sundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife Fenerbahçeli Caner Erkin, eşine yıldönümü hediyesi 400 bin TL değerinden kolye aldı Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti "Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı
Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak         
15:54
Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti         
15:46
Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı         
15:23
Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek         
15:10
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi         
15:00
Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit etti: Genzine kan tadı gelecek, yalvaracaksın Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit etti: Genzine kan tadı gelecek, yalvaracaksın         
14:45
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Bond kızı rolüyle ünlenen oyuncu Tanya Roberts hayata veda etti Bond kızı rolüyle ünlenen oyuncu Tanya Roberts hayata veda etti         
12:32
En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
12:00
Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu         
11:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 16:03:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Toyota elektrikli C+Pod'u satışa sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei