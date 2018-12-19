Son Dakika Haberleri: Toyota "En Sorunsuz"Otomobil Markası Seçildi

Toyota "En Sorunsuz"Otomobil Markası Seçildi

26 dakika önce

İSTANBUL (AA) – Toyota, ABD'li araştırma şirketi CarMD tarafından yapılan araştırmaya göre "en sorunsuz" marka olarak belirlendi.

Toyota
İSTANBUL (AA) – Toyota, ABD'li araştırma şirketi CarMD tarafından yapılan araştırmaya göre "en sorunsuz" marka olarak belirlendi.


Toyota açıklamasına göre, ABD'li CarMD tarafından yapılan araştırmada arızalanma sıklığı en düşük olduğu belirlenen Toyota modelleri, dünyanın "en güvenilir" otomobil markası sıralamasında birinci sırada yer aldı.


Araştırma sonuçlarına son 22 yıl içerisinde üretilen 5,6 milyon otomobilin verileri analiz edilerek ulaşıldı. Hazırlanan raporda tüm otomobiller içinde Toyota modellerinin motorlarında arıza sıklığının en az olduğu ortaya çıkarken, markanın "insana saygı" felsefesine verdiği önem ortaya kondu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:37 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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