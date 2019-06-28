Son Dakika Haberleri: Toyota: Endonezya'daki elektrikli otomobil çalışmalarına 2 milyar dolarlık yatırım yapacağız
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Toyota: Endonezya'daki elektrikli otomobil çalışmalarına 2 milyar dolarlık yatırım yapacağız

50 dakika önce

Japon araba üreticisi Toyota, gelecek dört yıl içinde Endonezya'daki elektrikli araba üretimi çalışmalarına 2 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.

Toyota: Endonezya'daki elektrikli otomobil çalışmalarına 2 milyar dolarlık yatırım yapacağız, System.String[]
Japon araba üreticisi Toyota, gelecek dört yıl içinde Endonezya'daki elektrikli araba üretimi çalışmalarına 2 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.
Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, 2019'dan 2023'e kadar yatırımlarını 28.3 trilyon rupiye karşılık gelen 2 milyar dolara çıkarmak için çalışacaklarını söyledi ve ekledi:
"Endonezya hükümetinin mevcut elektrikli araba üretimi geliştirme haritasıyla Toyota Endonezya'yı girişim değeri açısından ana yatırım yeri olarak değerlendiriyor."
Yapılacak yatırım, Osaka'da Japonya ve Endonezya endüstri bakanları ve Toyota'nın katılacağı G-Z0 Zirvesi'nde açıklandı. Zirve'de iki ülkenin temsilcileri otomobil, elektronik, kimya, tekstil ile gıda ve içecek sektörlerini kapsayan bir ortaklık anlaşması imzaladı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:59 Kaynak: DHA
Ekonomi
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